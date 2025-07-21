Корова вместо кофе: где в Ленобласти найти настоящую сельскую идиллию

Современный ритм жизни диктует свои правила, и все больше горожан стремятся на выходные выбраться в тишину, ближе к природе.
Ленинградская область — настоящий кладезь экоферм и агротуристических хозяйств, где можно не просто попробовать свежие продукты, но и по-настоящему отдохнуть, почувствовать гармонию с природой и даже пожить в сельском стиле.
Почему стоит отправиться на ферму?
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Разнообразие активностей: экскурсии по хозяйству, кормление животных, конные прогулки, мастер-классы по сыроварению.
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Уютное проживание: на многих фермах оборудованы гостевые дома, баньки, зоны для пикников и рыбалки.
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Чистые продукты: возможность приобрести натуральное молоко, свежие яйца, сыр, мясо и многое другое.
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Идеально для семейного отдыха: дети в восторге от общения с животными, взрослые — от тишины и свежего воздуха.
Топ-5 ферм Ленобласти для отдыха
Ферма-парк «Илоранта» (Выборгский район). Она находится в поселке Улыбино — один из лучших агротуристических объектов России, победитель всероссийских конкурсов.
Здесь выращивают домашних животных и птицу, организуют прогулки, дегустации натуральных продуктов (сыр, молоко, мясо).
Есть возможность остановиться на несколько дней в уютном гостевом доме и погрузиться в атмосферу настоящей сельской жизни.
Особенности:
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Экскурсии, мастер-классы, общение с животными.
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Размещение в гостевых домах.
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Продукция на любой вкус — от молочных до мясных деликатесов.
Ферма-сыроварня «Деревня» (Всеволожский район)
Всего в 35 км от Петербурга можно попасть на сыроварню, где проводят экскурсии, мастер-классы по изготовлению сыров и предлагают дегустацию фермерских продуктов.
Широкий выбор натуральных молочных продуктов и активное участие гостей в жизни фермы делают это место популярным для выходных всей семьей.
Особенности:
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Мастер-классы по сыроварению.
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Продажа свежих сыров, ряженки, йогуртов, творога.
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Экскурсии для детей и взрослых.
Центр агротуризма «Kerro Polle» (Всеволожский район)
Мини-ферма с уникальной атмосферой: есть миниатюрные козочки, пони, кролики и овцы. Особенно популярны конные прогулки по лесу, а для маленьких гостей — общение и кормление животных.
Как пишет "Фонтанка", на территории можно приобрести творог, молоко, сметану, а также устроить пикник всей семьей.
Особенности:
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Прогулки на пони и лошадях.
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Большой контактный зоопарк.
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Семейные мастер-классы и игры.
Экоферма «Алеховщина» (Лодейнопольский район)
Одна из самых экологичных ферм области: все хозяйство сертифицировано, животных не кормят химикатами и не используют пестициды на полях.
Можно поселиться в коттедже на выходные, посетить мастер-классы и купить фермерские продукты — яйца, мясо, козье молоко и несколько видов сыра.
Особенности:
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Органические продукты.
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Экологически чистая территория.
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Гостеприимные хозяева и домашняя атмосфера.
Австралийский хутор (Лужский район)
Необычная специализация — эму, страусы и индюки. Работает собственный ресторан с блюдами из своих продуктов.
Для гостей организуют экскурсии, дегустации и даже полёты на вертолёте. Любители экзотики могут отведать стейк из страуса и познакомиться с необычными обитателями фермы.
Особенности:
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Экскурсии по ферме и кормление страусов.
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Блюда из эму и утки в ресторане на территории.
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Экстрим-активности (вертолетные прогулки).
|Ферма
|Район
|Специализация
|Активности
|Продукция
|Проживание
|Илоранта
|Выборгский
|Агроусадьба
|Экскурсии, мастер-классы, животные
|Молоко, сыр, мясо
|Домики
|«Деревня»
|Всеволожский
|Сыроварня, фермерство
|Мастер-классы, дегустации
|Cыры, молочка
|Гостевые дома
|Kerro Polle
|Всеволожский
|Контактная мини-ферма
|Прогулки, мини-зоопарк, мастер-классы
|Молоко, творог
|Аренда домиков
|Алеховщина
|Лодейнопольский
|Органическое хозяйство
|Продукты, отдых, мастер-классы
|Мясо, яйца, сыр
|Коттеджи
|Австралийский хутор
|Лужский
|Экзотические животные
|Экскурсии, ресторан, вертолётные прогулки
|Мясо эму, утка
|Гостевые домики
Почему фермерский отдых популярен?
Желание «перезагрузиться» и по-настоящему отдохнуть — главная причина, по которой семьи, пары и большие компании устремляются на фермы Ленобласти.
Эти места — прекрасная возможность познакомить детей с натуральными продуктами и животными, почувствовать свободу, попробовать себя в роли фермера и просто вернуть ощущение гармонии с природой.