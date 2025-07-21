Корова вместо кофе: где в Ленобласти найти настоящую сельскую идиллию

Современный ритм жизни диктует свои правила, и все больше горожан стремятся на выходные выбраться в тишину, ближе к природе.

Ленинградская область — настоящий кладезь экоферм и агротуристических хозяйств, где можно не просто попробовать свежие продукты, но и по-настоящему отдохнуть, почувствовать гармонию с природой и даже пожить в сельском стиле.

Почему стоит отправиться на ферму?

Разнообразие активностей: экскурсии по хозяйству, кормление животных, конные прогулки, мастер-классы по сыроварению.

Уютное проживание: на многих фермах оборудованы гостевые дома, баньки, зоны для пикников и рыбалки.

Чистые продукты: возможность приобрести натуральное молоко, свежие яйца, сыр, мясо и многое другое.

Идеально для семейного отдыха: дети в восторге от общения с животными, взрослые — от тишины и свежего воздуха.

Топ-5 ферм Ленобласти для отдыха

Ферма-парк «Илоранта» (Выборгский район). Она находится в поселке Улыбино — один из лучших агротуристических объектов России, победитель всероссийских конкурсов.

Здесь выращивают домашних животных и птицу, организуют прогулки, дегустации натуральных продуктов (сыр, молоко, мясо).

Есть возможность остановиться на несколько дней в уютном гостевом доме и погрузиться в атмосферу настоящей сельской жизни.

Особенности:

Экскурсии, мастер-классы, общение с животными.

Размещение в гостевых домах.

Продукция на любой вкус — от молочных до мясных деликатесов.

Ферма-сыроварня «Деревня» (Всеволожский район)

Всего в 35 км от Петербурга можно попасть на сыроварню, где проводят экскурсии, мастер-классы по изготовлению сыров и предлагают дегустацию фермерских продуктов.

Широкий выбор натуральных молочных продуктов и активное участие гостей в жизни фермы делают это место популярным для выходных всей семьей.

Особенности:

Мастер-классы по сыроварению.

Продажа свежих сыров, ряженки, йогуртов, творога.

Экскурсии для детей и взрослых.

Центр агротуризма «Kerro Polle» (Всеволожский район)

Мини-ферма с уникальной атмосферой: есть миниатюрные козочки, пони, кролики и овцы. Особенно популярны конные прогулки по лесу, а для маленьких гостей — общение и кормление животных.

Как пишет "Фонтанка", на территории можно приобрести творог, молоко, сметану, а также устроить пикник всей семьей.

Особенности:

Прогулки на пони и лошадях.

Большой контактный зоопарк.

Семейные мастер-классы и игры.

Экоферма «Алеховщина» (Лодейнопольский район)

Одна из самых экологичных ферм области: все хозяйство сертифицировано, животных не кормят химикатами и не используют пестициды на полях.

Можно поселиться в коттедже на выходные, посетить мастер-классы и купить фермерские продукты — яйца, мясо, козье молоко и несколько видов сыра.

Особенности:

Органические продукты.

Экологически чистая территория.

Гостеприимные хозяева и домашняя атмосфера.

Австралийский хутор (Лужский район)

Необычная специализация — эму, страусы и индюки. Работает собственный ресторан с блюдами из своих продуктов.

Для гостей организуют экскурсии, дегустации и даже полёты на вертолёте. Любители экзотики могут отведать стейк из страуса и познакомиться с необычными обитателями фермы.

Особенности:

Экскурсии по ферме и кормление страусов.

Блюда из эму и утки в ресторане на территории.

Экстрим-активности (вертолетные прогулки).

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Почему фермерский отдых популярен?

Желание «перезагрузиться» и по-настоящему отдохнуть — главная причина, по которой семьи, пары и большие компании устремляются на фермы Ленобласти.

Эти места — прекрасная возможность познакомить детей с натуральными продуктами и животными, почувствовать свободу, попробовать себя в роли фермера и просто вернуть ощущение гармонии с природой.