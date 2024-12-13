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«Красивый город, но провинция»: маршрут по местам съемок фильма «Брат» в Петербурге

13 декабря 2024 14:01
«Красивый город, но провинция»: маршрут по местам съемок фильма «Брат» в Петербурге
«Красивый город, но провинция»: маршрут по местам съемок фильма «Брат» в Петербурге
Кадр из фильма «Брат» (1997)

Путешествие по северной столице в честь 27-летия ленты.

Фильм «Брат» — это не только история Данилы Багрова, но и захватывающий кинематографический портрет Санкт-Петербурга 90-х годов. Сегодня поклонники культовой киноленты могут пройтись по реальным местам съемок и ощутить атмосферу того времени. Маршрут охватывает как знаковые достопримечательности, так и тихие уголки города, которые стали частью легенды.

Маршрут № 1: В сердце города

Витебский вокзал — начало путешествия Данилы. Здесь герой впервые ступает на улицы Петербурга. Отсюда маршрут проходит через Казанский собор, Исаакиевский собор и Медного всадника — символы города, ставшие кинематографическими акцентами. Далее — переулки Васильевского острова, где Данила спасает Гофмана, и Смоленское лютеранское кладбище, которое стало пристанищем для Немца и временным убежищем для героя.

Маршрут № 2: Криминальная и музыкальная сторона

Этот маршрут охватывает места, связанные с криминальными эпизодами и музыкальной культурой Петербурга. Среди них ул. Академика Павлова, где Татарин договаривается о делах, и рок-магазин на Фурштатской улице, где Данила встречает Кэт. Здесь же — дворики и подворотни, ставшие ареной для погонь и скрытых встреч.

Атмосфера 90-х

Прогуливаясь по этим местам, легко погрузиться в атмосферу 90-х: серые фасады домов, старые трамвайные пути и дворики с заброшенными машинами всё ещё напоминают о духе той эпохи. Сегодня Петербург изменился, стал чище и современнее, но многие знаковые точки сохранили свою уникальную энергетику.

Фильм как зеркало эпохи

Кинолента «Брат» стала символом переменчивой эпохи и запечатлела Петербург как город, полный контрастов: от аристократических набережных до тёмных подворотен. Музыка группы «Наутилус Помпилиус», звучащая на фоне городских видов, до сих пор остаётся саундтреком тех времён.

Как отправиться

Оба маршрута займут примерно 3 часа пешком каждый. Для удобства их можно разделить на два дня. Маршрут доступен как для самостоятельного исследования, так и в рамках экскурсии. Это идеальная возможность не только узнать больше о фильме, но и посмотреть город через уникальную кинематографическую призму.

Этот маршрут — дань уважения памяти создателей фильма, Сергея Бодрова и Алексея Балабанова, и шанс заново пережить моменты, которые сделали «Брата» культовым.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургСергей Бодров-мл.Кино и сериалы
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