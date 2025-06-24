Ввысь по небесным дорогам: чем запомнилось 24 июня в истории Петербурга

24 июня — особенная дата, связанная с важными победами, духовным наследием и началом развития авиации в Северной столице.

История Санкт-Петербурга богата событиями, каждое из которых оставило свой след в развитии города и страны. 24 июня не стало исключением.

1710: триумф Петра I и укрепление позиций России на Балтике

24 (13) июня 1710 года, в ходе Северной войны между Россией и Швецией, русские войска, возглавляемые Петром I, одержали победу, захватив Выборг. Эта победа имела огромное стратегическое значение для России.

Крепость Выборг, заложенная шведами еще в середине XV века, считалась неприступной и до этого момента ни разу не была захвачена неприятелем. Русские войска стали первыми, кто смог взять эту мощную крепость.

Петр I понимал, что взятие Выборга значительно укрепит положение России на Балтике, а также снизит угрозу для новой столицы — Санкт-Петербурга и островам Котлину и Кроншлоту, где располагался российский флот. После взятия Выборга Петр I произнес знаменитую фразу:

«Чрез взятие сего города Санкт-Питербурху конечное безопасение получено».

1737: духовное наследие Михаила Земцова

24 июня 1737 года в Санкт-Петербурге была освящена церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Невском проспекте, также известная как Рождественская церковь. Храм был построен талантливым архитектором Михаилом Земцовым и отличался своим величием и красотой.

Здание церкви напоминало Петропавловский собор, что подчеркивало ее значимость и связь с российской историей.

За несколько дней до освящения, в котором лично приняла участие императрица Анна Иоанновна, в церковь была перенесена с Петербургской стороны чтимый образ Казанской иконы Божьей Матери.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», именно по имени этой иконы впоследствии на месте церкви был построен Казанский собор, ставший одним из символов Санкт-Петербурга.

1814: чествование героев войны с Наполеоном

24 (12) июня 1814 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная встреча петербургского ополчения, вернувшегося из заграничного похода. Генерал-майор Василий Ададуров, руководивший Санкт-Петербургским ополчением, сообщил Александру I о роспуске 4202 воинов.

На Исаакиевской площади петербуржцы чествовали героев войны с Наполеоном. Ополченцы прошли мимо столичных жителей военным парадом, демонстрируя свою силу и доблесть.

Эта встреча стала символом благодарности горожан героям, защитившим страну от вражеского нашествия. В этот день жители смогли выразить свою признательность тем, кто рисковал жизнью ради свободы Отечества.

1932: рождение аэропорта «Пулково»

24 июня 1932 года в Ленинграде было открыто регулярное почтово-грузовое воздушное сообщение между Ленинградом и Москвой. Это событие стало возможным после ввода в эксплуатацию аэродрома «Шоссейная», расположенного рядом с одноименной железнодорожной платформой.

Многие историки считают этот день днем рождения будущего аэрокомплекса «Пулково», который впоследствии стал одним из крупнейших и важнейших аэропортов России.

Открытие почтового сообщения было широко освещено в прессе. Газета «Известия» писала:

«24 июня на посадочную площадку ленинградского аэропорта спустились первые два самолета с пассажирами и почтой из Москвы…».

Это событие стало важным шагом в развитии авиации в Советском Союзе и положило начало регулярным воздушным перевозкам между двумя столицами.

24 июня — дата, объединяющая различные эпохи и события в истории Санкт-Петербурга. Победы на полях сражений, строительство храмов, чествование героев и развитие авиации — все это является частью богатого исторического наследия города на Неве.