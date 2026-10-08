Почему российские автовладельцы стали избавляться от китайских машин с DCT и вариаторами

Многие водители стараются продать автомобиль до окончания гарантии

Владельцы китайских автомобилей стали избавляться от машин с DCT и вариаторами. Многие стараются продать автомобиль до окончания гарантии, чтобы не платить за ремонт, который ожидаем, но неизвестно, во сколько выльется. Одно дело — бесплатный ремонт у дилера, другое — платить из своих сбережений.

По данным njcar.ru, многие владельцы китайских машин с вариаторами и роботами сталкиваются с одними и теми же проблемами: вибрацией при разгоне, перегревом или ошибками еще до первой сотни тысяч километров. Кто-то продолжает ездить, а кто-то продаёт, пока не пришлось ввязаться в серьёзный ремонт.

Недоверие возникает ещё до покупки: на слуху проблемы с DSG и DCT первого поколения, требовавшими замены сцеплений и ремонта электроники. И хотя производители доработали агрегаты, опасения все еще возникают.

Вариаторы на китайских авто тоже не славятся долговечностью. Они дают плавный разгон и экономию топлива, но не долгую службу. Если японские Aisin, Subaru, Jatco доказали свою надёжность, то к китайским аналогам доверия меньше.

В китайских вариаторах каналы для смазки и охлаждения часто выполнены «глухими», в отличие от японских аналогов. Это ухудшает отвод тепла и способствует перегреву.

Из-за конструктивных особенностей (например, увеличенной длины ступицы) даже небольшой перекос может приводить к более быстрому износу деталей, чем в японских коробках.

Среди водителей известны истории о поломках через пару лет. На этом фоне не удивительно, что владельцы китайских машин с роботами и вариаторами продают их, пока гарантия еще действует.

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