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Почему российские автовладельцы стали избавляться от китайских машин с DCT и вариаторами

Опубликовано: 8 октября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Почему российские автовладельцы стали избавляться от китайских машин с DCT и вариаторами
Почему российские автовладельцы стали избавляться от китайских машин с DCT и вариаторами
Legion-Media
Многие водители стараются продать автомобиль до окончания гарантии

Владельцы китайских автомобилей стали избавляться от машин с DCT и вариаторами. Многие стараются продать автомобиль до окончания гарантии, чтобы не платить за ремонт, который ожидаем, но неизвестно, во сколько выльется. Одно дело — бесплатный ремонт у дилера, другое — платить из своих сбережений.

По данным njcar.ru, многие владельцы китайских машин с вариаторами и роботами сталкиваются с одними и теми же проблемами: вибрацией при разгоне, перегревом или ошибками еще до первой сотни тысяч километров. Кто-то продолжает ездить, а кто-то продаёт, пока не пришлось ввязаться в серьёзный ремонт.

Недоверие возникает ещё до покупки: на слуху проблемы с DSG и DCT первого поколения, требовавшими замены сцеплений и ремонта электроники. И хотя производители доработали агрегаты, опасения все еще возникают.

Вариаторы на китайских авто тоже не славятся долговечностью. Они дают плавный разгон и экономию топлива, но не долгую службу. Если японские Aisin, Subaru, Jatco доказали свою надёжность, то к китайским аналогам доверия меньше.

  • В китайских вариаторах каналы для смазки и охлаждения часто выполнены «глухими», в отличие от японских аналогов. Это ухудшает отвод тепла и способствует перегреву.

  • Из-за конструктивных особенностей (например, увеличенной длины ступицы) даже небольшой перекос может приводить к более быстрому износу деталей, чем в японских коробках.

Среди водителей известны истории о поломках через пару лет. На этом фоне не удивительно, что владельцы китайских машин с роботами и вариаторами продают их, пока гарантия еще действует.

Ранее Городовой рассказал, что УАЗ пересмотрел цены на весь модельный ряд: сколько стоят «Патриот», «Буханка», «Хантер», «Пикап» и «Профи» 2026-го года.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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