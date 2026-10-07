УАЗ пересмотрел цены на весь модельный ряд: сколько стоят «Патриот», «Буханка», «Хантер», «Пикап» и «Профи» 2026-го года

Ульяновский автозавод в октябре повысил цены на автомобили 2026 года выпуска. Прайс обновлен на все модели, каждая прибавила в цене по 80 тысяч рублей.
Актуальные цены на октябрь:
- Базовый «Патриот» с МКПП — 2,005 млн рублей
- «Пикап» — 2,03 млн рублей
- «Хантер» — 1,8 млн рублей
- «Хантер Экспедиция» — 2,115 млн рублей
- Бортовой «Профи» — 2,07–2,29 млн рублей
- Фургон «Профи» — 2,24–2,615 млн рублей
Минимальные цены на «Буханку» стартуют от 1,72 млн рублей, «Экспедиция» обойдется в 2,02 млн рублей.
Автомобилей прошлого года повышение не коснулось, пишет ixbt.com, их можно купить по прежним ценам.
При этом УАЗ предоставляет возможность получить скидку на автомобили 2025 и 2026 годов выпуска. Условия фирменных программ опубликованы на официальном сайте производителя.
Что говорят водители?
В комментариях и на форумах автолюбители считают повышение неоправданным. Новость вызвала недовольство водителей. Некоторые отмечают, что, потратив 2 млн рублей на новый автомобиль, вложить придется еще немалые средства на доработку под свои потребности.
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