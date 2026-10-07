Городовой / Новости Петербурга / УАЗ пересмотрел цены на весь модельный ряд: сколько стоят «Патриот», «Буханка», «Хантер», «Пикап» и «Профи» 2026-го года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зеленый оазис на брусчатке: как сад-трансформер стал главной фишкой лета в Петербурге Новости Петербурга
Какой ветер принесет раннюю зиму - подскажет народная примета на 11 октября Полезное
Всего 4 ингредиента — и на столе гора аппетитных лепешек: хороши к супу, мясу и просто со сметаной Новости Петербурга
Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае Новости Петербурга
80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

УАЗ пересмотрел цены на весь модельный ряд: сколько стоят «Патриот», «Буханка», «Хантер», «Пикап» и «Профи» 2026-го года

Опубликовано: 7 октября 2026 22:30
 Проверено редакцией
УАЗ пересмотрел цены на весь модельный ряд: сколько стоят «Патриот», «Буханка», «Хантер», «Пикап» и «Профи» 2026-го года
УАЗ пересмотрел цены на весь модельный ряд: сколько стоят «Патриот», «Буханка», «Хантер», «Пикап» и «Профи» 2026-го года
Legion-Media
Прайс обновлен на все модели, каждая прибавила в цене по 80 тысяч рублей

Ульяновский автозавод в октябре повысил цены на автомобили 2026 года выпуска. Прайс обновлен на все модели, каждая прибавила в цене по 80 тысяч рублей.

Актуальные цены на октябрь:

  • Базовый «Патриот» с МКПП — 2,005 млн рублей
  • «Пикап» — 2,03 млн рублей
  • «Хантер» — 1,8 млн рублей
  • «Хантер Экспедиция» — 2,115 млн рублей
  • Бортовой «Профи» — 2,07–2,29 млн рублей
  • Фургон «Профи» — 2,24–2,615 млн рублей

Минимальные цены на «Буханку» стартуют от 1,72 млн рублей, «Экспедиция» обойдется в 2,02 млн рублей.

Автомобилей прошлого года повышение не коснулось, пишет ixbt.com, их можно купить по прежним ценам.

При этом УАЗ предоставляет возможность получить скидку на автомобили 2025 и 2026 годов выпуска. Условия фирменных программ опубликованы на официальном сайте производителя.

Что говорят водители?

В комментариях и на форумах автолюбители считают повышение неоправданным. Новость вызвала недовольство водителей. Некоторые отмечают, что, потратив 2 млн рублей на новый автомобиль, вложить придется еще немалые средства на доработку под свои потребности.

Читайте также:

Можно ли садиться за руль после кефира и кваса - ответ нарколога

Почему одна АКБ служит 2-3 года, а другая — 10 лет: как продлить срок службы аккумулятора

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью