Ванну и душевую кабину больше не ставят: этот вариант делает санузел визуально дороже и удобнее

Что заменит привычную душевую кабину и ванну

Еще некоторое время назад санузел сложно было представить без ванны, а душевая кабина была необходима только ради экономии пространства. Но теперь все изменилось, ведь сейчас чаще выбирают открытый душ walk-in с линейным сливом, ровным полом и стеклянной перегородкой.

Подобный вариант делает санузел более просторным и смотрится намного легче, чем привычная душевая кабина. У современной душевой зоны имеются и другие преимущества.

Почему ванная комната смотрится просторнее

Основное преимущество открытого душа - отсутствия поддона, пластиковых деталей и высокого порога. Пространство начинает выглядеть более целым. Особенно эффект виден в небольших санузлах.

Простота уборки

В классических душевых кабинах есть места, где постоянно скапливается грязь, из-за чего уборка становится сложнее. При использовании открытой зоны труднодоступных мест становится меньше. Для уборки достаточно протереть кафель и стеклянную перегородку.

Отсутствие высокого порога

Высокий порог в душевой кабине доставляет немало неудобств, но в случае с walk-in все намного проще. Переступать каждый раз через поддон или бортик ванны не придется.

Что важно учесть

Открытый душ требует предварительной подготовки, так как в подобном случае нужна хорошая гидроизоляция мокрой зоны, правильный уклон пола и качественная сливная система. Любая вода должна попадать к трапу, а не распространяться по всей ванной комнате. Не стоит забывать про вентиляцию, так как нарушения могут привести к появлению плесени.

Дополнительная сложность

В некоторых случаях нужно согласование, ведь перенос сантехники, изменение коммуникаций потребует разрешения от управляющей компании, если вы проживаете в многоквартирном доме, сообщает progorod43.ru.

Вывод

Открытый душ удобен только в том случае, если техническая часть выполнена идеально. Лучше всего доверить установку специалистам, а не заниматься этим самостоятельно.

Фото: Сгенерировано ИИ

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