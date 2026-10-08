Прогулка по Ленинграду 1930-х: в Петербурге открылась выставка забытого гения Владимира Гринберга

В Музее искусства XX–XXI веков на набережной канала Грибоедова открылась очень теплая и душевная выставка. Она посвящена 130-летию живописца Владимира Гринберга.
Это первая настолько большая экспозиция мастера за многие десятилетия.
Художник, который разгадал душу города
Владимир Гринберг родился далеко от Петербурга — в Ростове-на-Дону. Но именно он смог точнее многих передать сдержанную и немного грустную красоту Северной столицы.
Гринберга считают одним из главных мастеров «ленинградской пейзажной школы» 1930-х годов.
Он не любил кричащих красок и пышности. Художник писал город очень тонко, передавая его особый свет, туманы и строгость архитектуры.
Жизнь мастера трагически закончилась в 1942 году. Он умер в осажденном Ленинграде, когда ему было всего 45 лет.
Мосты, Нева и белые ночи
На выставке собрали больше 80 работ. Это живопись и графика, приехавшие из разных музеев и частных коллекций.
Главное место в экспозиции занимают пейзажи. Вы увидите знакомые до боли места: Зимнюю канавку, Марсово поле, Неву и Александровский сад.
Гринберг любил возвращаться к одним и тем же локациям в разное время года. Глядя на его картины, буквально чувствуешь прохладный ленинградский ветер и тишину белых ночей.
Загадочный портрет Хармса
Кроме пейзажей, Гринберг писал людей, которые его окружали, — близких, друзей и ленинградских интеллигентов.
Главная жемчужина выставки — портрет писателя Даниила Хармса. Гринберг написал его в 1941 году. Картина получилась не просто красивой — это настоящий исторический документ тревожной эпохи.
Как и когда посмотреть
Экспозиция получилась не скучно-музейной, а очень живой. Она помогает увидеть привычный Петербург глазами человека, который был в него искренне влюблен.
- Где: Музей искусства Санкт‑Петербурга XX–XXI веков (наб. канала Грибоедова, 101).
- Когда: выставка работает до 22 ноября.
Ранее «Городовой» рассказывал, что знаменитая картина Ивана Айвазовского «Девятый вал» снова готова принимать гостей.