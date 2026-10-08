Городовой / Новости Петербурга / Прогулка по Ленинграду 1930-х: в Петербурге открылась выставка забытого гения Владимира Гринберга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
665 заблокированных аккаунтов и поездки вдвоем: за что ГАИ и нейросети ловили самокатчиков в Петербурге Новости Петербурга
Какой будет зима 2026-2027: приметы опытного садовода Самойловой Полезное
Не салат, а красивое лакомство: «Малахитовая шкатулка» с куриным филе, киви и морковью по-корейски Новости Петербурга
«Герман» им в подметки не годится: сажаю эти 2 сорта – первые огурцы собираю в июне: Новости Петербурга
Дешёвое метро, пропуск в школу и полис ОМС в одном пластике: зачем жителям Пскова и Карелии карта петербуржца? Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Лайфхак Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Прогулка по Ленинграду 1930-х: в Петербурге открылась выставка забытого гения Владимира Гринберга

Опубликовано: 8 октября 2026 19:39
 Проверено редакцией
Прогулка по Ленинграду 1930-х: в Петербурге открылась выставка забытого гения Владимира Гринберга
Прогулка по Ленинграду 1930-х: в Петербурге открылась выставка забытого гения Владимира Гринберга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Выстаку стоит посетить всем, кто любит Петербург.

В Музее искусства XX–XXI веков на набережной канала Грибоедова открылась очень теплая и душевная выставка. Она посвящена 130-летию живописца Владимира Гринберга.

Это первая настолько большая экспозиция мастера за многие десятилетия.

Художник, который разгадал душу города

Владимир Гринберг родился далеко от Петербурга — в Ростове-на-Дону. Но именно он смог точнее многих передать сдержанную и немного грустную красоту Северной столицы.

Гринберга считают одним из главных мастеров «ленинградской пейзажной школы» 1930-х годов.

Он не любил кричащих красок и пышности. Художник писал город очень тонко, передавая его особый свет, туманы и строгость архитектуры.

Жизнь мастера трагически закончилась в 1942 году. Он умер в осажденном Ленинграде, когда ему было всего 45 лет.

Мосты, Нева и белые ночи

На выставке собрали больше 80 работ. Это живопись и графика, приехавшие из разных музеев и частных коллекций.

Главное место в экспозиции занимают пейзажи. Вы увидите знакомые до боли места: Зимнюю канавку, Марсово поле, Неву и Александровский сад.

Гринберг любил возвращаться к одним и тем же локациям в разное время года. Глядя на его картины, буквально чувствуешь прохладный ленинградский ветер и тишину белых ночей.

Загадочный портрет Хармса

Кроме пейзажей, Гринберг писал людей, которые его окружали, — близких, друзей и ленинградских интеллигентов.

Главная жемчужина выставки — портрет писателя Даниила Хармса. Гринберг написал его в 1941 году. Картина получилась не просто красивой — это настоящий исторический документ тревожной эпохи.

Как и когда посмотреть

Экспозиция получилась не скучно-музейной, а очень живой. Она помогает увидеть привычный Петербург глазами человека, который был в него искренне влюблен.

  • Где: Музей искусства Санкт‑Петербурга XX–XXI веков (наб. канала Грибоедова, 101).
  • Когда: выставка работает до 22 ноября.

Ранее «Городовой» рассказывал, что знаменитая картина Ивана Айвазовского «Девятый вал» снова готова принимать гостей.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью