«Лепота» вместо «тян»: как вернуть в обиход прекрасные русские слова и звучать как князь, а не как «кривляка»

«Как же раздражает бездумное употребление всяких хайпов, коучей и луков!» – регулярно сетуют пользователи социальных сетей.
Но выход есть. В истории русского языка можно найти слова, которые не только заменят заимствования, но и украсят лексикон, сделав речь более выразительной и интересной.
Намедни: вернуть в речь оттенки времени
Раз есть «сегодня» (сего дня), логично предположить, что было и «того дня». Только называлось оно «намедни», что значит «на днях», «недавно».
И если о «намедни» многие наверняка слышали, то как словечко «ономедни»? А ведь это исходное слово. Выглядело оно как ономьдьни — сращение словосочетания ономь дьни, что происходит от онъ — «тот» и дьнь — «день».
Ежели: альтернатива для «если»
Если приелось слово «если», оно кажется слишком простым и обычным, то лучше «ежели». Оригинально и со вкусом.
Люди будут оборачиваться вслед и озадаченно размышлять, откуда к ним принесло такого консервативного человека.
Мизгирь: паук-супергерой из русской глубинки
Спайдермен? В России есть кое-кто получше: человек-мизгирь. Мизгирь — это устаревшее название паука.
Сиречь: по-русски, но понятно
«Англицизмы, сиречь слова, заимствованные из английского языка, часто используются в современном русском языке».
Каждый понял смысл этой фразы, хотя слово «сиречь» еще не объясняли. Это память предков. Переводится «сиречь» как «то есть, иными словами».
Лепый: красота по-русски
Оно сохранилось в прилагательном «нелепый» как отрицание «красивого». Да и слово «лепотааааа» наверняка знакомо.
Пока молодежь на японский манер именует привлекательных девушек «тян», а симпатичных парней — «кун», староверы говорят:
«Какой лепый человек! Глаз радуется!».
Истовый: истинный и настоящий
Это не «трушный» какой-нибудь, а самый истинный, настоящий — «истовый». Тоже утерянное слово, на память о котором осталось прилагательное «неистовый».
Его значение менялось со временем. Оттолкнувшись от «ненастоящего», оно стало «не похожим на себя», потом «вышедшим из себя» и превратилось в слово со значением «исступленный».
Срачица: антидот от «домашнего лука»
Как пишет «Азбука веры», зачем пеньюары, когда в закромах русской истории есть старая добрая срачица?
Не надо краснеть, это слово напрасно вызывает ассоциации с жаргонизмом на букву «с». Ведь означает оно «сорочка», «исподняя одежда», сиречь та одежда, которую носят на теле для создания благоприятных гигиенических условий.
Долой домашний лук, даешь лепую срачицу.
Обайбачиться: против «на чиле»
«Я на чиле, на расслабоне», — обайбачиться, что ли, решил? Хотя чилить — это, скорее, отдыхать заслуженно. А вот обайбачиться — это облениться.
Кстати, байбаком еще называют степного сурка, но ученые говорят, что это значение вторично. Сначала был «лентяй».
Взгода: долой «фортуну»!
Неблагоприятное обстоятельство — это невзгода, а взгода — это милость, удача. Тоже слово, пропавшее с радаров, и оставшееся только в отрицательном смысле. Чтобы заменить «фортуну», можно обратить внимание на «взгода».
Лытать: прогульщикам посвящается
Да кто же из нас не хочет лытать? Сей глагол означает «уклоняться от дела, бегать от работы, праздно шататься, скитаться». Вероятно есть родство этого слова с «лытками» — устаревшим названием голеней.
О быстро убегающем человеке говорили, что у него «только лытки сверкают», а от испуга у человека «лытки трясутся». А вот «задрать лытки» имеет совсем уж печальное значение.