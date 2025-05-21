«Лепота» вместо «тян»: как вернуть в обиход прекрасные русские слова и звучать как князь, а не как «кривляка»

«Как же раздражает бездумное употребление всяких хайпов, коучей и луков!» – регулярно сетуют пользователи социальных сетей.

Но выход есть. В истории русского языка можно найти слова, которые не только заменят заимствования, но и украсят лексикон, сделав речь более выразительной и интересной.

Намедни: вернуть в речь оттенки времени

Раз есть «сегодня» (сего дня), логично предположить, что было и «того дня». Только называлось оно «намедни», что значит «на днях», «недавно».

И если о «намедни» многие наверняка слышали, то как словечко «ономедни»? А ведь это исходное слово. Выглядело оно как ономьдьни — сращение словосочетания ономь дьни, что происходит от онъ — «тот» и дьнь — «день».

Ежели: альтернатива для «если»

Если приелось слово «если», оно кажется слишком простым и обычным, то лучше «ежели». Оригинально и со вкусом.

Люди будут оборачиваться вслед и озадаченно размышлять, откуда к ним принесло такого консервативного человека.

Мизгирь: паук-супергерой из русской глубинки

Спайдермен? В России есть кое-кто получше: человек-мизгирь. Мизгирь — это устаревшее название паука.

Сиречь: по-русски, но понятно

«Англицизмы, сиречь слова, заимствованные из английского языка, часто используются в современном русском языке».

Каждый понял смысл этой фразы, хотя слово «сиречь» еще не объясняли. Это память предков. Переводится «сиречь» как «то есть, иными словами».

Лепый: красота по-русски

Оно сохранилось в прилагательном «нелепый» как отрицание «красивого». Да и слово «лепотааааа» наверняка знакомо.

Пока молодежь на японский манер именует привлекательных девушек «тян», а симпатичных парней — «кун», староверы говорят:

«Какой лепый человек! Глаз радуется!».

Истовый: истинный и настоящий

Это не «трушный» какой-нибудь, а самый истинный, настоящий — «истовый». Тоже утерянное слово, на память о котором осталось прилагательное «неистовый».

Его значение менялось со временем. Оттолкнувшись от «ненастоящего», оно стало «не похожим на себя», потом «вышедшим из себя» и превратилось в слово со значением «исступленный».

Срачица: антидот от «домашнего лука»

Как пишет «Азбука веры», зачем пеньюары, когда в закромах русской истории есть старая добрая срачица?

Не надо краснеть, это слово напрасно вызывает ассоциации с жаргонизмом на букву «с». Ведь означает оно «сорочка», «исподняя одежда», сиречь та одежда, которую носят на теле для создания благоприятных гигиенических условий.

Долой домашний лук, даешь лепую срачицу.

Обайбачиться: против «на чиле»

«Я на чиле, на расслабоне», — обайбачиться, что ли, решил? Хотя чилить — это, скорее, отдыхать заслуженно. А вот обайбачиться — это облениться.

Кстати, байбаком еще называют степного сурка, но ученые говорят, что это значение вторично. Сначала был «лентяй».

Взгода: долой «фортуну»!

Неблагоприятное обстоятельство — это невзгода, а взгода — это милость, удача. Тоже слово, пропавшее с радаров, и оставшееся только в отрицательном смысле. Чтобы заменить «фортуну», можно обратить внимание на «взгода».

Лытать: прогульщикам посвящается

Да кто же из нас не хочет лытать? Сей глагол означает «уклоняться от дела, бегать от работы, праздно шататься, скитаться». Вероятно есть родство этого слова с «лытками» — устаревшим названием голеней.

О быстро убегающем человеке говорили, что у него «только лытки сверкают», а от испуга у человека «лытки трясутся». А вот «задрать лытки» имеет совсем уж печальное значение.