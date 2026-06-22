Городовой / Полезное / Даже после температурных перепадов фитофторы нет: агроном Давыдова назвала лучшее средство от напасти — томаты будете собирать до заморозков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Квест на 1,5 миллиона мест: куда поступать в Петербурге и выйти на хорошую зарплату Новости Петербурга
Без пыли в глаза и пустых отчетов: Ленобласть взяла серебро по производительности труда Новости Петербурга
Стакан в грунт, и спатифиллум — как бригантина под парусами: не подкормка, а энергетик Полезное
Салат-пятиминутка из корейской морковки и копчёной грудки: и на обед, и на праздник Полезное
Винтаж с «Удельной» или привет от соседей: откуда берутся клопы в парадных Петербурга Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Даже после температурных перепадов фитофторы нет: агроном Давыдова назвала лучшее средство от напасти — томаты будете собирать до заморозков

Опубликовано: 22 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Даже после температурных перепадов фитофторы нет: агроном Давыдова назвала лучшее средство от напасти — томаты будете собирать до заморозков
Даже после температурных перепадов фитофторы нет: агроном Давыдова назвала лучшее средство от напасти — томаты будете собирать до заморозков
Городовой ру
Отличное средство от фитофторы

Фитофтороз представляет собой грибковое заболевание, поражающее широкий спектр растений семейства пасленовых. В частности, заболевание оказывает негативное влияние на урожайность томатов, лишая садоводов ожидаемого результата.

Учитывая невозможность лечения уже пораженных растений, первостепенное значение приобретает проведение систематических профилактических мероприятий.

Борьба с фитофторозом традиционно начинается на этапе высадки растений в грунт. Предпосевная обработка семян и почвы способна обеспечить полную защиту урожая от грибковой инфекции.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по проведению профилактических обработок для предотвращения фитофтороза томатов.

Медь против фитофторы

Традиционным и эффективным средством в борьбе с грибковыми заболеваниями являются препараты на основе меди. Медь демонстрирует фунгицидные свойства, подавляя развитие не только патогенных грибков, но и ряда вредоносных бактерий.

Наиболее распространенными медьсодержащими препаратами являются бордоская жидкость и бургундская смесь. При этом бургундская смесь считается более предпочтительной ввиду удобства ее применения.

Приготовление раствора

Для приготовления маточного раствора бургундской смеси необходимо растворить одну столовую ложку медного купороса и аналогичное количество кальцинированной соды в одном литре воды. Затем довести общий объем раствора до пяти литров.

Обработки следует проводить регулярно, каждые 14 дней. Опрыскивание растений из пульверизатора рекомендуется осуществлять в утренние или вечерние часы.

Ранее мы рассказали, какое средство поможет от всех болезней

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью