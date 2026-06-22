Даже после температурных перепадов фитофторы нет: агроном Давыдова назвала лучшее средство от напасти — томаты будете собирать до заморозков

Фитофтороз представляет собой грибковое заболевание, поражающее широкий спектр растений семейства пасленовых. В частности, заболевание оказывает негативное влияние на урожайность томатов, лишая садоводов ожидаемого результата.
Учитывая невозможность лечения уже пораженных растений, первостепенное значение приобретает проведение систематических профилактических мероприятий.
Борьба с фитофторозом традиционно начинается на этапе высадки растений в грунт. Предпосевная обработка семян и почвы способна обеспечить полную защиту урожая от грибковой инфекции.
Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по проведению профилактических обработок для предотвращения фитофтороза томатов.
Медь против фитофторы
Традиционным и эффективным средством в борьбе с грибковыми заболеваниями являются препараты на основе меди. Медь демонстрирует фунгицидные свойства, подавляя развитие не только патогенных грибков, но и ряда вредоносных бактерий.
Наиболее распространенными медьсодержащими препаратами являются бордоская жидкость и бургундская смесь. При этом бургундская смесь считается более предпочтительной ввиду удобства ее применения.
Приготовление раствора
Для приготовления маточного раствора бургундской смеси необходимо растворить одну столовую ложку медного купороса и аналогичное количество кальцинированной соды в одном литре воды. Затем довести общий объем раствора до пяти литров.
Обработки следует проводить регулярно, каждые 14 дней. Опрыскивание растений из пульверизатора рекомендуется осуществлять в утренние или вечерние часы.
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