Городовой / Город / Кронштадтская ёлка взяла всероссийское «золото» — и вот чем она удивила
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Кронштадтская ёлка взяла всероссийское «золото» — и вот чем она удивила

Опубликовано: 14 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Кронштадтская ёлка взяла всероссийское «золото» — и вот чем она удивила
Городовой ру

В тройку лидеров по украшению новогодних ёлок вошли Тула и Тюмень.

Новогоднюю ёлку, которую установили на Якорной площади в Кронштадте, признали лучшей в общероссийском состязании под названием «Ёлки России». Ключевой результат стал известен после завершения голосования. За это дерево было отдано 268 389 голосов.

Второе место заняла ёлка в Туле, получившая 110 440 голосов. Тюмени досталось третье место с результатом 95 509 голосов. Итоги представили организаторы инициативы «ГородаМеняютсяДляНас».

Кронштадтская ёлка возвышается на 15 метров. Для оформления использовали украшения, выполненные вручную в традиционном стиле: лампы накаливания, ретрогирлянды и серебристая пятиконечная звезда. Само дерево привезли из лесничества, расположенного в Копорье.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью