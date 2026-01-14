Кронштадтская ёлка взяла всероссийское «золото» — и вот чем она удивила

Новогоднюю ёлку, которую установили на Якорной площади в Кронштадте, признали лучшей в общероссийском состязании под названием «Ёлки России». Ключевой результат стал известен после завершения голосования. За это дерево было отдано 268 389 голосов.
Второе место заняла ёлка в Туле, получившая 110 440 голосов. Тюмени досталось третье место с результатом 95 509 голосов. Итоги представили организаторы инициативы «ГородаМеняютсяДляНас».
Кронштадтская ёлка возвышается на 15 метров. Для оформления использовали украшения, выполненные вручную в традиционном стиле: лампы накаливания, ретрогирлянды и серебристая пятиконечная звезда. Само дерево привезли из лесничества, расположенного в Копорье.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».