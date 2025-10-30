Кровати появились только при Петре I: вот на чем спали до этого

До эпохи Петра I в русском языке даже не существовало слова «кровать». Царские ложа напоминали скорее шатры, украшенные дорогими тканями и массивными столбиками, на которые натягивали «небо» — купол из шелков и бархатов.

Но была ли эта роскошь комфортной, и как жили первые лица государства за этими пышными драпировками?

Шатер, «небо» из шелка и «лалы»: Удивительные спальни русских царей прошлого

Царская постель была настоящим произведением искусства. Согласно описям, пуховые перины находились в красиво расшитых чехлах из красного атласа, а подушки украшались атласными наволочками.

Одеяла были выполнены из «атласа золотого по лазоревой земле», украшенные жемчугом и драгоценными камнями: «17 лалов, да 24 яхонта лазоревы, да 23 изумруда».

«Лалами» тогда называли рубины, гранаты и другие красные камни.

«Спальники», сундуки с косметикой и охрана от порчи: Тайны царских опочивален

Но одной мягкой постели было недостаточно для роскошной жизни. В царских опочивальнях стояли сундуки для хранения сменных простыней, одеял и даже косметики — белил, румян и сурьмы для бровей.

Особые рундуки хранили одежду и украшения. Рядом с кроватью всегда находились «спальники» — доверенные слуги, следившие за порядком и чистотой.

Кровать государя была буквально под охраной, ведь считалось, что враги могут навести порчу через подушки и одеяла.

Серебряные горшки и бани с квасом: Как выглядели уборные и бани русских царей?

Даже в роскошных палатах Петра I туалеты оставались простыми: ночные горшки из серебра и фарфора ставились в угол спальни или хранились в специальных ящиках.

«Мыльни» с переходами и изразцовые печи: Искусство банных процедур царских хором

У всех членов царской семьи были свои «мыльни», соединенные с жилыми комнатами небольшими переходами.

Мыльню отделывали в одном стиле со спальней – двери и оконные наличники обивали красным сукном, по углам развешивали нарядные слюдяные фонари, банную печь украшали разноцветными изразцами.

В старину ценили все «цветное и праздничное». Цари парились березовыми вениками, обливаясь квасом, и отдыхали на удобных скамьях с подголовниками.

Так, в мае 1670 года в мыленке для царя Алексея на скамью положили «хлопковый матрац, на него – перинку из лебяжьего пуха в желтом чехле из узорчатого шелка и подушку в такой же наволочке».