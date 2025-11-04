Круглый рынок на Мойке: миллионы проходят мимо, но лишь немногие знают, что здесь покупала петербургская элита

На набережной реки Мойки, в самом сердце Санкт-Петербурга, расположено здание, которое своим обликом может ввести в заблуждение.

На первый взгляд, это величественный особняк, однако на самом деле — Круглый рынок, один из самых известных дореволюционных рынков города.

Когда-то он служил местом, где закупались представители высшего общества, но его дальнейшая судьба оказалась полна неожиданных поворотов.

«Рынок для избранных»: От Зимнего дворца до швейной фабрики – судьба Круглого рынка

История Круглого рынка, изначально известного как Финляндский, началась в первой половине XVIII века.

После пожара в 1732 году, здание, тогда именовавшееся Харчевным, сгорело. В 1790 году архитектор Джакомо Кваренги возвел новое, которое есть и сегодня.

Идеальное расположение рынка — рядом с Зимним дворцом, с удобной доставкой товаров по Мойке — делало его местом притяжения для знати. В отличие от многолюдного Сенного рынка, Круглый рынок славился своей элитарностью:

«Здесь закупались представители знати, лакеи выстраивались в очереди, а зеркальные окна и мраморные подоконники подчеркивали его высокий статус».

Торговые ряды предлагали лучшие мясо, молочные продукты и овощи.

Интересный факт: считается, что именно здесь закупались продукты для семьи Пушкина, и в последние дни жизни поэта слуга отправился за морошкой именно на этот рынок.

Революция и прилавки

С приходом советской власти здание утратило свою первоначальную торговую функцию. Вопреки распространенному мнению, после 1917 года рынок здесь больше не действовал.

По воспоминаниям старожилов, торговля переместилась на другие рынки города, такие как Сенный, Андреевский, Ситный и Мальцевский.

В 1969 году рынок был официально перестроен и назван Халтуринским (в честь революционера Степана Халтурина), но торговля так и не возобновилась.

В 1970 году здание отреставрировали, после чего оно стало использоваться как швейное предприятие.

«Джакомо Кваренги и «космическая» цена»: Как здание на Мойке сменило назначение

Сегодня Круглый рынок уже не выполняет свою историческую функцию. Теперь, судя по всему, в здании располагаются офисные помещения.

Учитывая его престижное расположение в центре Петербурга, стоимость объекта, вероятно, «космическая», и вряд ли он когда-либо вновь вернется к своей первоначальной роли торгового места.

Таким образом, одно из самых престижных торговых мест дореволюционного Петербурга прошло удивительный путь: от элитного рынка до производственного предприятия, а затем — до современной коммерческой недвижимости.

Здание, сохранившее следы своего прошлого, продолжает жить новой жизнью по адресу Мойка, дом 3.