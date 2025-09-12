Городовой / Общество / Налог за каждый километр: как новая инициатива в Госдуме изменит стоимость владения автомобилем
Налог за каждый километр: как новая инициатива в Госдуме изменит стоимость владения автомобилем

Опубликовано: 12 сентября 2025 09:33
Автомобили
globallookpress/Maksim Konstantinov

У россиян могут взимать плату за фактическое использование машины, а не за сам факт владения.

В Госдуме предложена радикальная идея: заменить существующий транспортный налог системой, основанной на интенсивности использования автомобиля.

Депутат Сергей Миронов считает, что такая схема будет более справедливой.

Кто ездит, тот и платит

«Граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта», — заявил Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Идея состоит в том, чтобы перенести налоговую нагрузку с владельцев транспортных средств на тех, кто активно пользуется автомобилями, в том числе, по сути, через уже существующие топливные акцизы.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
