Налог за каждый километр: как новая инициатива в Госдуме изменит стоимость владения автомобилем

В Госдуме предложена радикальная идея: заменить существующий транспортный налог системой, основанной на интенсивности использования автомобиля.
Депутат Сергей Миронов считает, что такая схема будет более справедливой.
Кто ездит, тот и платит
«Граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год, а за интенсивность использования транспорта», — заявил Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
Идея состоит в том, чтобы перенести налоговую нагрузку с владельцев транспортных средств на тех, кто активно пользуется автомобилями, в том числе, по сути, через уже существующие топливные акцизы.