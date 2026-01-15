Куда исчезают горы белого золота? Тайны снежных караванов Петербурга

В Петербурге с конца декабря практически не прекращались снегопады. За это время службы города работают в усиленном режиме и вывезли из мегаполиса почти 55 тысяч кубометров осадков за одну ночь.
Такой объём равняется работе 4600 самосвалов — они ежедневно курсируют по улицам и способствуют поддержанию порядка для движения транспорта и горожан. Погрузчики и грузовики могут действовать быстрее благодаря тому, что владельцы автомобилей своевременно убирают свои машины с улиц.
Это позволяет минимизировать случаи ручной уборки. Весь собранный снег отправляют на специальные снегоплавильные и снегоприёмные пункты для утилизации.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».