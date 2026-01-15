Городовой / Город / Куда исчезают горы белого золота? Тайны снежных караванов Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой Город
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Куда исчезают горы белого золота? Тайны снежных караванов Петербурга

Опубликовано: 15 января 2026 08:45
 Проверено редакцией
Куда исчезают горы белого золота? Тайны снежных караванов Петербурга
Куда исчезают горы белого золота? Тайны снежных караванов Петербурга
Городовой ру

Снег, собранный на городских улицах, доставляют на специальные снегоплавильные и снегоприёмные пункты для утилизации.

В Петербурге с конца декабря практически не прекращались снегопады. За это время службы города работают в усиленном режиме и вывезли из мегаполиса почти 55 тысяч кубометров осадков за одну ночь.

Такой объём равняется работе 4600 самосвалов — они ежедневно курсируют по улицам и способствуют поддержанию порядка для движения транспорта и горожан. Погрузчики и грузовики могут действовать быстрее благодаря тому, что владельцы автомобилей своевременно убирают свои машины с улиц.

Это позволяет минимизировать случаи ручной уборки. Весь собранный снег отправляют на специальные снегоплавильные и снегоприёмные пункты для утилизации.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью