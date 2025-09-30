Обед с Гербертом Уэллсом и алюминиевый мост: что произошло 30 сентября в истории Петербурга

Каждый день хранит свои уникальные страницы в летописи города. 30 сентября в истории Санкт-Петербурга ознаменовалось событиями, которые оставили свой след в культуре, архитектуре и памяти горожан.
1920: Обед с Гербертом Уэллсом
В 1920 году Дом искусств стал свидетелем необычного события — обеда в честь знаменитого писателя Герберта Уэллса. Это был его второй визит в Россию.
Очевидцы вспоминали, что Уэллс «сквозь силу ел «роскошный обед», в то время как «голодная петроградская интеллигенция, приглашенная на обед, с радостью дегустировала ростбиф и кулебяку».
Как пишет panevin.ru, это событие стало символом переплетения культур и эпох.
1969: Алюминиевое чудо Ленинграда
30 сентября 1969 года ознаменовалось важным архитектурным событием — в Ленинграде был открыт первый в стране алюминиевый мост.
Им стал Коломенский мост, соединяющий Коломенский и Покровский острова через канал Грибоедова. Это достижение инженерной мысли подчеркнуло стремление города к современным решениям.
1990: Подвиг крейсера «Киров»
30 сентября 1990 года на площади Балтфлота был торжественно открыт памятный знак в честь подвига моряков крейсера «Киров».
У берегов Финского залива, недалеко от гостиницы «Прибалтийская», собрались горожане, чтобы почтить память героев, чей подвиг «сохранился в истории».
1999: немецкие корни в сердце Петербурга
В 1999 году, во дворе церкви святых Петра и Павла (Петрикирхе), открылся памятник Гете.
Этот район, где с начала XVIII века существовала немецкая община, традиционно считался «кусочком Германии» в Петербурге.
Инициаторами установки памятника стали Генеральное консульство Германии и Институт имени Гете, подчеркнув тем самым исторические связи города и Германии.