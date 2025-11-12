Городовой / Город / Культурная столица запрещает пар: Петербург может первым в России ограничить продажу электронных сигарет
Культурная столица запрещает пар: Петербург может первым в России ограничить продажу электронных сигарет

Опубликовано: 12 ноября 2025 12:07
В Санкт-Петербурге рассматривается возможность введения первого в России запрета на продажу вейпов.

Санкт-Петербург может стать первым регионом России, где ограничат реализацию электронных сигарет. Обсуждение этой меры приобрело актуальность после того, как президент страны Владимир Путин выразил поддержку подобной инициативе.

Сенатор Андрей Кутепов заявил, что в ближайшем будущем городские структуры планируют принять более строгие меры по регулированию рынка электронных сигарет, сообщает ДП.

Во время заседания Законодательного собрания он подчеркнул, что на данный момент отсутствует прямое медицинское заключение о степени вреда электронных сигарет для здоровья. По его словам, несмотря на это, вопрос о введении ограничений остаётся важным.

По данным проведённого ранее опроса, свыше 70% жителей города высказались за введение запрета на продажу электронных сигарет.

Горожане считают, что подобная мера позволит защитить молодых людей от вредной привычки.

Автор:
Юлия Аликова
