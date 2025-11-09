Купили «волшебный» рюкзак от «Победы»? Готовьтесь — с ним ручную кладь проверяют ещё строже

«Победа» выпустила фирменный рюкзак для ручной клади — с точными габаритами и обещанием избавить пассажиров от лишних споров. На практике всё вышло иначе: новый аксессуар стал поводом для частых, а по отзывам — даже более настойчивых проверок.
Сразу после старта продаж путешественники начали жаловаться, что сотрудники авиакомпании продолжают отправлять рюкзак в калибратор, несмотря на логотип и заявленную совместимость с правилами. Для многих это выглядело как абсурд: пассажиры ожидали сокращения формальностей, а получили дополнительные вопросы.
Недовольство вызвало и качество аксессуара. Часть петербуржцев отмечает тонкую ткань, слабую фурнитуру и ощущения «дешёвки», которые плохо сочетаются с ценой. Другие, напротив, считают рюкзак удобным и лёгким и используют его в поездках и вне аэропортов.
Общий вывод у большинства один: идея выглядела заманчиво, но не решила главной проблемы. Даже с фирменным рюкзаком гарантии спокойной посадки нет — проверяют всех, а значит, особых преимуществ покупатель не получает.
Единственное, что остаётся, — уверенность, что рюкзак формально подходит под требования, но ради этого люди рассчитывали на большее удобство, а не на те же процедуры в новом исполнении.