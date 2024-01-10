Куриный суп получится на редкость золотистым: озвучен рецепт секретной зажарки

Нет ничего проще приготовления куриного супа, который не требует особых кулинарных умений. Тем не менее даже в такое обычное блюдо можно добавить свою изюминку. Чтобы бульон получился невероятно золотистым, следуйте этому рецепту.

Вам понадобятся:

куриные крылышки — 4 шт.,

картофель — 1 шт.,

лук — 1 шт.,

морковь — ½ шт.,

лапша-паутинка — 2 горсти,

зелень и соль по вкусу.

Отварите куриные крылышки в воде до готовности. Посолите бульон. Далее в ход идет нарезанный соломкой или кубиком картофель. Теперь обжарьте на сковороде лук до золотистости, добавьте тертую морковь. В самом конце засыпьте лапшу. Готовьте около 2–3 минут, постоянно помешивая. В конце отправьте зажарку в суп.

Вермишель не разбухнет, а блюдо выйдет на редкость аппетитным на вид. Перед подачей украсьте его свежей зеленью, говорится на сайте «Женские секреты».

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