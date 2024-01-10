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Куриный суп получится на редкость золотистым: озвучен рецепт секретной зажарки

Куриный суп получится на редкость золотистым: озвучен рецепт секретной зажарки
Как приготовить золотистый куриный суп

Вкуснее еще не пробовали.

Нет ничего проще приготовления куриного супа, который не требует особых кулинарных умений. Тем не менее даже в такое обычное блюдо можно добавить свою изюминку. Чтобы бульон получился невероятно золотистым, следуйте этому рецепту.

Вам понадобятся:

  • куриные крылышки — 4 шт.,
  • картофель — 1 шт.,
  • лук — 1 шт.,
  • морковь — ½ шт.,
  • лапша-паутинка — 2 горсти,
  • зелень и соль по вкусу.

Отварите куриные крылышки в воде до готовности. Посолите бульон. Далее в ход идет нарезанный соломкой или кубиком картофель. Теперь обжарьте на сковороде лук до золотистости, добавьте тертую морковь. В самом конце засыпьте лапшу. Готовьте около 2–3 минут, постоянно помешивая. В конце отправьте зажарку в суп.

Вермишель не разбухнет, а блюдо выйдет на редкость аппетитным на вид. Перед подачей украсьте его свежей зеленью, говорится на сайте «Женские секреты».

Источник фото: Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Общество Кулинария Рецепты Советы
10 января 2024 13:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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