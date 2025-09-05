Трамвай, музыка и тайны города : что ждет гостей семейного фестиваля в Петербурге

В эти выходные Парк 300-летия Петербурга соберет крупный семейный фестиваль.
Одной из важных его составляющих станет знакомство с городскими проектами. Например, можно поближе узнать о новой трамвайной линии «Славянка», которая сейчас строится на юге Петербурга.
Или посмотреть на мегапроекты XXI века: Большой Смоленский мост, морской курорт «Санкт-Петербург Марина», пристройку аэропорта Пулково и другие объекты, сообщает правительство Петербурга.
Музыкальная программа и веселье
Главная сцена фестиваля порадует концертом с участием групп UMA2RMAN, БРАТЬЯ ГРИМ, DJ GROOVE и многих других.
Фестиваль пройдет в Парке 300-летия, который находится на берегу Финского залива. Вход бесплатный.