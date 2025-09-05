Городовой / Город / Трамвай, музыка и тайны города : что ждет гостей семейного фестиваля в Петербурге
Трамвай, музыка и тайны города : что ждет гостей семейного фестиваля в Петербурге

Опубликовано: 5 сентября 2025 13:01
Лахта
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Фестиваль пройдет в парке, на берегу Финского залива.

В эти выходные Парк 300-летия Петербурга соберет крупный семейный фестиваль.

Одной из важных его составляющих станет знакомство с городскими проектами. Например, можно поближе узнать о новой трамвайной линии «Славянка», которая сейчас строится на юге Петербурга.

Или посмотреть на мегапроекты XXI века: Большой Смоленский мост, морской курорт «Санкт-Петербург Марина», пристройку аэропорта Пулково и другие объекты, сообщает правительство Петербурга.

Музыкальная программа и веселье

Главная сцена фестиваля порадует концертом с участием групп UMA2RMAN, БРАТЬЯ ГРИМ, DJ GROOVE и многих других.

Фестиваль пройдет в Парке 300-летия, который находится на берегу Финского залива. Вход бесплатный.

Юлия Аликова
