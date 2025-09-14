Городовой / Общество / Курс доллара пробил 87 рублей впервые с апреля: ждать ли роста цен к Новому году
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Курс доллара пробил 87 рублей впервые с апреля: ждать ли роста цен к Новому году

Опубликовано: 14 сентября 2025 13:44
Фото: Городовой.ру

Животрепещущий вопрос, особенно накануне праздников.

10 сентября расчётный курс доллара впервые с апреля поднялся выше 87 рублей. Паника в соцсетях уже началась, но, как выяснил «Городовой», прямого скачка цен к Новому году ждать не стоит.

Объясняет Ольга Лебединская, к.э.н., доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова:

«Точно оценить “эффект переноса” изменений курса рубля во внутренние цены невозможно, также как и однозначно утверждать, что текущее изменение курса национальной валюты однозначно приведет к росту цен — нельзя».

По словам эксперта, всё решает лаг — время, за которое рост валюты доходит до полок. Для товаров с коротким сроком формирования запасов и низким уровнем импортозамещённости реакция рынка быстрая.

Но новогодний ассортимент уже закуплен, а значит, декабрьские витрины не будут пугать нас огромными ценами. Важнее другое — внутренние экономические факторы. Даже при скачке курса цены могут остаться на месте, если компании борются за покупателя.

«Даже при существенном изменении курса его влияние на конечную стоимость товара может быть нивелировано изменениями в других составляющих цены, например, ужесточением конкуренции среди продавцов способно даже при растущем курсе снизить розничные цены.

И также направить цены вниз способно снижение потребительской активности на рынке или сглаживание предновогоднего ажиотажа, “размазывание” его на более длительный период», — добавляет Лебединская.

Итог — Новый год пройдёт спокойно. Давление на цены появится только в первой половине 2025-го, если доллар закрепится выше 87.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
