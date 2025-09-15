Квартира за верность призванию: в России придумали, как повысить престиж профессии педагога

В России заговорили о поддержке учителей, которые посвятили профессии более 25 лет. Речь идет о бесплатном жилье.
Идею высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он уверен, что такая мера поможет решить жилищные проблемы педагогов и повысить престиж профессии.
Сейчас нагрузка на педагогов очень большая, а зарплаты и социальные гарантии часто не соответствуют важности их труда, пишет Лента.
В некоторых регионах жители жалуются, что молодежь не хочет работать педагогами из-за сложных условий.
Какие еще меры
Уже отправлено обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную выплату педагогам к 1 сентября в размере одного оклада.