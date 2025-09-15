Городовой / Общество / Квартира за верность призванию: в России придумали, как повысить престиж профессии педагога
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Квартира за верность призванию: в России придумали, как повысить престиж профессии педагога

Опубликовано: 15 сентября 2025 17:02
Учитель в школе
Квартира за верность призванию: в России придумали, как повысить престиж профессии педагога
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev; Bulkin Sergey; NEWS.ru

Молодежь зачастую не хочет идти и преподавать в школы.

В России заговорили о поддержке учителей, которые посвятили профессии более 25 лет. Речь идет о бесплатном жилье.

Идею высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он уверен, что такая мера поможет решить жилищные проблемы педагогов и повысить престиж профессии.

Сейчас нагрузка на педагогов очень большая, а зарплаты и социальные гарантии часто не соответствуют важности их труда, пишет Лента.

В некоторых регионах жители жалуются, что молодежь не хочет работать педагогами из-за сложных условий.

Какие еще меры

Уже отправлено обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести единовременную выплату педагогам к 1 сентября в размере одного оклада.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще