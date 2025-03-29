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Лебедев высказался о «самом шикарном городе страны»: москвичи не согласятся, петербуржцы будут ликовать

Опубликовано: 29 марта 2025 18:02
 Проверено редакцией
Артемий Лебедев
Лебедев высказался о «самом шикарном городе страны»: москвичи не согласятся, петербуржцы будут ликовать
Legion-media
Объяснил свою позицию достаточно прямолинейно.

Дизайнер, блогер и предприниматель Артемий Лебедев всегда славился прямотой и нестандартным взглядом на вещи. В числе прочего он не раз высказывался о российских городах — и особенно тепло отзывался о Петербурге.

Более того, Лебедев называл его лучшим городом России, подчеркивая: никакой официальный статус столицы не делает город «главным» — это зависит совсем от другого.

Вот как он формулировал свою позицию:

«Совершенно непонятно, почему для многих людей так важен статус города — столица. Ну столица, ну и что? Что такого есть в столице, чего нельзя сделать в другом городе? И почему?»

Лебедев недоумевал, почему общественное сознание так зациклено на формальностях. И противопоставлял Петербург, который он называл «самым шикарным гордом страны», столичной Москве — мол, Питер и без этого звания вызывает уважение, любовь и гордость.

«Почему Нью-Йорк, главный город Америки, не переживает, что он не столица? Почему Санкт-Петербург — это "северная столица" или "культурная столица", а не самый шикарный город страны?» — писал Лебедев в Telegram-канале (обсценную лексику убрали).

По его мнению, статус — это пустой звук, если за ним не стоит реального качества жизни, архитектуры, атмосферы и культурной мощи. А у Петербурга всё это есть — и с лихвой.

Так что, по Лебедеву, Питер не нуждается в официальных регалиях, чтобы быть настоящим центром страны. Потому что ценность города — не в его звании, а в том, каким он стал и чем остаётся для миллионов людей.

Автор:
Игорь Мустафин
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