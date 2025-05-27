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Легенды «Дороги жизни»: на дне Ладожского озера найдены настоящие военные артефакты

Опубликовано: 27 мая 2025 00:13
Легенды «Дороги жизни»: на дне Ладожского озера найдены настоящие военные артефакты
Легенды «Дороги жизни»: на дне Ладожского озера найдены настоящие военные артефакты
Global Look Press / Sergey Smirnov

Дайверы отыскали баржу, которая снабжала город во время блокады, но оказалась на дне.

На дне Ладожского озера обнаружили настоящая историческая находка — затонувшую баржу времен Великой Отечественной войны. Она лежит на глубине примерно 20 метров и, скорее всего, участвовала в легендарной «Дороге жизни» во времена блокады. Прошло уже больше 80 лет, а баржа достаточно хорошо сохранилась.

Что такое «Дорога жизни» и почему это важно?

Во время блокады Ленинграда с сентября 1941 по март 1943 года город был окружен немецкими войсками, и обычные пути снабжения оказались отрезаны. Доставлять продовольствие и оружие в город модно было только по «Дороге жизни» — это транспортный маршрут через Ладожское озеро. Летом по воде ходили баржи и буксиры, а зимой — грузовики по ледовой трассе. За все время работы этой дороги было перевезено более 1,6 миллиона тонн грузов и эвакуировано около 1,4 миллиона человек.

Однако работа на «Дороге жизни» была невероятно опасной. Немецкая авиация и артиллерия постоянно обстреливали суда, а погодные условия на Ладоге были суровыми — штормы, ледяная вода, морозы. За годы блокады затонули десятки барж и буксиров, многие из них с людьми на борту. Одной из самых известных трагедий стала гибель баржи №752, которая затонула в сентябре 1941 года во время эвакуации — тогда погибло много людей.

Что нашли сейчас?

Обнаруженная баржа — это настоящий артефакт, который сохранился благодаря холодной пресной воде Ладожского озера. На борту нашли военные предметы, например, штык от винтовки Мосина и сапоги, что говорит о том, что судно перевозило не просто грузы, а военные припасы и, возможно, людей, сообщает КП-Петербург.

Конструкция баржи хорошо видна: грузовые трюмы, брашпиль, ручной насос — все это сохранилось почти в первозданном виде. Такие баржи строились специально для работы на «Дороге жизни», а из-за нехватки ресурсов и постоянных бомбежек их изготавливали из упрощенных материалов, часто собирая прямо на берегу Ладожского озера из секций, привезенных из Ленинграда. Работали в экстремальных условиях — без нормального питания, под обстрелами, но успевали строить баржи за считанные дни.

Почему это находка — больше, чем просто затонувшее судно?

Эта баржа — не просто кусок металла и дерева, это живая история, свидетельство мужества и страданий людей, которые боролись за жизнь осажденного города. Каждый штык, каждая вещь на борту — это память о тех, кто рисковал жизнью, чтобы доставить хлеб и медикаменты в Ленинград, и о тех, кто не вернулся с этих рейсов.

Исследователи планируют продолжить изучение судна, чтобы узнать больше о судьбе людей, которые на ней были. Обнаружение этой баржи — настоящее историческое событие. Это не просто находка для археологов, это символ стойкости и героизма ленинградцев и всех, кто участвовал в «Дороге жизни».

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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