Легковушка, а счёт как у фуры: из‑за грузовиков водителям приходят штрафы до 600 тысяч

Граждане, владеющие легковыми автомобилями, начали получать штрафные постановления от Ространснадзора на суммы, доходящие до 600 тысяч рублей.
Причиной стали случаи превышения массы или габаритов транспортных средств, к которым владельцы легковых машин не имеют отношения, сообщают «Известия».
Основание для начисления крупных штрафов связано с мошенничеством, в которое вовлечены собственники большегрузов.
По словам адвоката Александра Шумского, руководителя экспертного центра «Пробок.нет», водители грузовиков устанавливают на свои автомобили номера, идентичные реальным регистрационным знакам легковых машин из других регионов. Он объяснил:
«Дублирование номеров — это повторение реальных регистрационных знаков с другого автомобиля из других регионов страны. Их используют для ложной идентификации грузовиков на автоматических пунктах весогабаритного контроля (АПВГК)».
На автоматических пунктах весогабаритного контроля камера фиксирует именно этот номер, и система не способна определить, что он принадлежит не фуре, а легковому транспорту.
Как указал Эдуард Миронов, директор по закупкам в российском подразделении FM Logistic, база не проверяет соответствие между реальной категорией автомобиля и максимально допустимой массой машины.
Коммерческий директор транспортной фирмы «Скиф-Карго» Михаил Коптев отметил, что в 2024–2025 годах количество случаев подмены или сокрытия номеров при прохождении автоматического контроля весовых и габаритных параметров заметно увеличилось.
Он объясняет это условиями работы: транспортные компании стремятся к прибыли даже за счёт рисков. К примеру, перевозка сыпучих, строительных или сельскохозяйственных грузов зачастую сопровождается превышением массы, поскольку так можно заработать больше.
Когда система контроля начала массово фиксировать нарушения и выносить штрафы, перевозчики стали устанавливать на свои фуры номера, скопированные с легковых машин. В результате реальные владельцы этих машин сталкиваются с незаслуженными штрафами.
Ранее сообщалось об увеличении штрафов за мошенничество — размер взысканий планируют повысить в полтора раза.