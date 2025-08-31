Городовой / Общество / История в деталях: как хорошо вы знаете Ленобласть? Тест
История в деталях: как хорошо вы знаете Ленобласть? Тест

Опубликовано: 31 августа 2025 21:31
globallookpress/ Elena Mayorova; Roman Denisov; Serguei Fomine; Konstantin Kokoshkin; Bulkin Sergey; Maksim Konstantinov

Ленобласть: эрудит или новичок? Узнайте, насколько хорошо вы знаете свой край.

Викторина по Ленинградской области приглашает совершить увлекательное виртуальное путешествие по знаменитым и не очень известным населенным пунктам этого северного региона России.

Тихвин, Волхов, Гатчина, Луга, Шлиссельбург — далеко не полный список мест, где переплелись история, культура, религия и природа.

По ходу теста откроются интересные факты о местных достопримечательностях, оборонительных сооружениях, религиозных святынях и праздничных традициях.

Этот тест подойдет для людей разного возраста — как для тех, кто впервые знакомится с Ленобластью, так и для настоящих знатоков родного края.

Проверить свои знания, открыть новые грани истории и просто приятно провести время — всё это можно сделать, ответив на восемь интереснейших вопросов.

Автор:
Ксения Пронина
