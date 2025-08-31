История в деталях: как хорошо вы знаете Ленобласть? Тест

Викторина по Ленинградской области приглашает совершить увлекательное виртуальное путешествие по знаменитым и не очень известным населенным пунктам этого северного региона России.
Тихвин, Волхов, Гатчина, Луга, Шлиссельбург — далеко не полный список мест, где переплелись история, культура, религия и природа.
По ходу теста откроются интересные факты о местных достопримечательностях, оборонительных сооружениях, религиозных святынях и праздничных традициях.
Этот тест подойдет для людей разного возраста — как для тех, кто впервые знакомится с Ленобластью, так и для настоящих знатоков родного края.
Проверить свои знания, открыть новые грани истории и просто приятно провести время — всё это можно сделать, ответив на восемь интереснейших вопросов.