1,8 миллиона за четыре авто: Ленобласть присоединяется к распродаже машин с пробегом

Опубликовано: 2 сентября 2025 17:03
распродажа авто
globallookpress/Maksim Konstantinov

Эксперты оценили старые авто чиновников.

Власти Ленинградской области решили обновить свой автопарк, выставив на торги несколько подержанных автомобилей единым лотом.

Лоты с историей

ГБУ «Автобаза Правительства Ленинградской области» выставило на продажу четыре автомобиля: Ssangyong Kyron, LADA Kalina и два Ford Mondeo. Начальная стоимость лота составляет 1,8 млн рублей, торги начнутся 3 октября.

Два автомобиля Ford Mondeo 2017-2018 годов выпуска проехали более 513 тыс. и 429 тыс. километров соответственно (один из них был в ДТП), а LADA Kalina 2015 года и Ssangyong Kyron 2014 года (также побывавший в ДТП) имеют пробег 169 тыс. и 282 тыс. километров.

Как пишет НЕВАжности, осмотреть машины можно в Петербурге по указанным адресам.

Автор:
Ксения Пронина
Город
