Лепим шарики и посыпаем сахаром – через 15 минут устраиваем на кухне чаепитие – "вкусняшки" для всей семьи

Если вы хотите побаловать домочадцев выпечкой, замесите печенье на сметане. По текстуре оно получается как нежный пряник с хрустящей корочкой, а внутри - мягкое, как булочка.
Даже если вы никогда ничего не пекли, у вас точно получится!
Ингредиенты:
- яйцо - 1 шт.;
- сахар - 200 г;
- ванильный сахар - 1 ч. л.;
- растительное масло - 100 мл (без запаха);
- сметана 20% - 200 г;
- сода - 1 ч. л.;
- мука - 450 г (лучше высшего сорта);
- для смазывания: 1 желток + 1 ст. л. молока;
- для посыпки: 1 ст. л. сахара.
Способ приготовления
Взбиваем яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Затем вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. В отдельной миске смешиваем соду и сметану.
Вливаем сметанно-содовую смесь в яично-масляную основу и снова хорошо перемешиваем. Затем всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто.
Делим тесто на 16 равных частей, скатываем шарики и выкладываем на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга, поскольку при выпечке печенья немного расплывутся.
Смазываем каждый шарик смесью желтка с молоком и посыпаем сахаром. После этого ставим наши печенья в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Ароматное лакомство к чаю готово! Приятного аппетита!
Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить ленивый яблочный рулет вместо шарлотки.