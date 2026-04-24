Лепим шарики и посыпаем сахаром – через 15 минут устраиваем на кухне чаепитие – "вкусняшки" для всей семьи

Опубликовано: 24 апреля 2026 08:26
 Проверено редакцией
legion-media
Простой рецепт ароматного печенья

Если вы хотите побаловать домочадцев выпечкой, замесите печенье на сметане. По текстуре оно получается как нежный пряник с хрустящей корочкой, а внутри - мягкое, как булочка.

Даже если вы никогда ничего не пекли, у вас точно получится!

Ингредиенты:

  • яйцо - 1 шт.;
  • сахар - 200 г;
  • ванильный сахар - 1 ч. л.;
  • растительное масло - 100 мл (без запаха);
  • сметана 20% - 200 г;
  • сода - 1 ч. л.;
  • мука - 450 г (лучше высшего сорта);
  • для смазывания: 1 желток + 1 ст. л. молока;
  • для посыпки: 1 ст. л. сахара.

Способ приготовления

Взбиваем яйцо с сахаром и ванильным сахаром до легкой пены. Затем вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. В отдельной миске смешиваем соду и сметану.

Вливаем сметанно-содовую смесь в яично-масляную основу и снова хорошо перемешиваем. Затем всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто.

Делим тесто на 16 равных частей, скатываем шарики и выкладываем на противень, застеленный пергаментом, на небольшом расстоянии друг от друга, поскольку при выпечке печенья немного расплывутся.

Смазываем каждый шарик смесью желтка с молоком и посыпаем сахаром. После этого ставим наши печенья в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Ароматное лакомство к чаю готово! Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить ленивый яблочный рулет вместо шарлотки.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
