Летний сад стал зимней столовой: петербургские школьники сделали кормушки для птиц

В Летнем саду на территории Санкт-Петербурга в среду, 12 ноября, состоялась традиционная природоохранная акция, приуроченная к «Синичкиному дню».
Организаторы обратили внимание на необходимость поддержки птиц, которые остаются на зимовку в северных городах. Этот день отмечается по инициативе Союза охраны пернатых России.
Для учеников школы № 371 в рамках события провели специальную экскурсию и практический мастер-класс.
Специалисты из Русского музея рассказали детям о том, как различные виды птиц приспосабливаются к зимним условиям и какие корма наиболее полезны для них в этот период. После ознакомительной части школьники под руководством педагогов изготовили кормушки из яблок.
В павильоне «Голубятня» дети также наполнили зерном самую популярную кормушку парка. Представители музея подчеркивали важность помощи пернатым, зимующим в городских условиях.
Особое внимание уделялось воспитательной задаче — формированию бережного отношения к природе у молодого поколения, сообщает Piter.tv.
«Подобные занятия важны, чтобы дети научились заботиться о мире вокруг себя», — отметили родители, присутствовавшие на мероприятии.
Педагоги высказывали схожее мнение, считая такие встречи ценной частью воспитательного процесса. Семьи детей делились впечатлениями о дне в социальных сетях.