Лимон, спирт и даже арахисовое масло: прилипшую жвачку с одежды можно вывести не только заморозкой

Жвачка на одежде — это неприятность, с которой сталкивались многие. Однако, не стоит переживать: существует множество способов убрать липкую массу, не испортив ткань. Рассмотрим несколько лайфхаков и народных секретов.
Заморозка
Один из самых эффективных способов удаления жвачки — это заморозка. Она помогает сделать жвачку твердой и хрупкой, что облегчает ее удаление.
- Положите испорченную вещь в полиэтиленовый пакет так, чтобы жвачка не касалась других участков ткани.
- Поместите пакет с одеждой в морозильник на 1–2 часа.
- Когда жвачка затвердеет, аккуратно соскребите ее тупым ножом или ложкой. Этот способ отлично работает для большинства тканей и не наносит вреда материалу.
Горячая вода
Если заморозка не помогла или недоступна, горячая вода — еще один простой способ.
- Вскипятите воду и погрузите испачканный участок в горячую воду на несколько минут.
- Мягкая жвачка легко отделится от ткани с помощью зубной щетки или ножа.
- После этого постирайте вещь в обычном режиме.
- Горячая вода особенно хороша для плотных материалов, таких как джинсы или куртки.
Утюг через бумагу
Этот метод основан на том, что жвачка хорошо переносится на другую поверхность при нагреве.
- Положите на жвачку бумажное полотенце или картон.
- Нагрейте утюг до средней температуры и аккуратно проведите им по бумаге.
- Жвачка начнет прилипать к бумаге и отойдет от ткани.
- Будьте осторожны с деликатными материалами — этот метод лучше всего подходит для более плотных тканей.
Уксус
Уксус — это универсальное средство для удаления пятен, включая жвачку.
- Подогрейте немного уксуса (не до кипения).
- Смочите в уксусе зубную щетку и аккуратно потрите жвачку.
- Когда жвачка начнет растворяться, соскребите ее ножом или щеткой.
- После применения уксуса вещь нужно будет постирать, чтобы избавиться от запаха.
Лимонный сок
Лимонный сок также может помочь в удалении жвачки благодаря своим кислотным свойствам.
- Нанесите лимонный сок на загрязненный участок и оставьте на несколько минут.
- Соскребите жвачку щеткой или ножом.
- После процедуры постирайте вещь, чтобы убрать остатки сока.
- Этот метод особенно эффективен для натуральных тканей, таких как хлопок.
Спирт
Изопропиловый спирт или обычный медицинский спирт поможет растворить липкую основу жвачки.
- Смочите ватный диск или салфетку в спирте и приложите к жвачке.
- Оставьте на пару минут, чтобы спирт начал растворять жвачку.
- Соскребите её ножом или ложкой.
- Спирт эффективно работает с синтетическими тканями и джинсовой одеждой.
Арахисовое масло
Хотя этот метод может звучать необычно, жир в арахисовом масле помогает отделить жвачку от ткани.
- Нанесите немного масла на жвачку и оставьте на несколько минут.
- Затем осторожно соскребите жвачку ложкой.
- После процедуры тщательно постирайте вещь, чтобы удалить масляные пятна.
- Этот метод лучше использовать для более плотных тканей, так как на деликатных материалах масло может оставить следы.
Удалить жвачку с одежды не так сложно, как кажется, если использовать правильные методы. Заморозка, утюг, горячая вода, спирт, уксус или лимонный сок — все эти средства могут помочь справиться с проблемой, не испортив вещь. Важно помнить, что перед использованием агрессивных средств, таких как уксус или спирт, стоит протестировать их на незаметном участке ткани, чтобы избежать повреждения.
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