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Лимон, спирт и даже арахисовое масло: прилипшую жвачку с одежды можно вывести не только заморозкой

15 октября 2024 01:30
Лимон, спирт и даже арахисовое масло: прилипшую жвачку с одежды можно вывести не только заморозкой
Лимон, спирт и даже арахисовое масло: прилипшую жвачку с одежды можно вывести не только заморозкой
Фото Городовой.ру

Эти лайфхаки точно всем пригодятся.

Жвачка на одежде — это неприятность, с которой сталкивались многие. Однако, не стоит переживать: существует множество способов убрать липкую массу, не испортив ткань. Рассмотрим несколько лайфхаков и народных секретов.

Заморозка

Один из самых эффективных способов удаления жвачки — это заморозка. Она помогает сделать жвачку твердой и хрупкой, что облегчает ее удаление.

  • Положите испорченную вещь в полиэтиленовый пакет так, чтобы жвачка не касалась других участков ткани.
  • Поместите пакет с одеждой в морозильник на 1–2 часа.
  • Когда жвачка затвердеет, аккуратно соскребите ее тупым ножом или ложкой. Этот способ отлично работает для большинства тканей и не наносит вреда материалу.

Горячая вода

Если заморозка не помогла или недоступна, горячая вода — еще один простой способ.

  • Вскипятите воду и погрузите испачканный участок в горячую воду на несколько минут.
  • Мягкая жвачка легко отделится от ткани с помощью зубной щетки или ножа.
  • После этого постирайте вещь в обычном режиме.
  • Горячая вода особенно хороша для плотных материалов, таких как джинсы или куртки.

Утюг через бумагу

Этот метод основан на том, что жвачка хорошо переносится на другую поверхность при нагреве.

  • Положите на жвачку бумажное полотенце или картон.
  • Нагрейте утюг до средней температуры и аккуратно проведите им по бумаге.
  • Жвачка начнет прилипать к бумаге и отойдет от ткани.
  • Будьте осторожны с деликатными материалами — этот метод лучше всего подходит для более плотных тканей.

Уксус

Уксус — это универсальное средство для удаления пятен, включая жвачку.

  • Подогрейте немного уксуса (не до кипения).
  • Смочите в уксусе зубную щетку и аккуратно потрите жвачку.
  • Когда жвачка начнет растворяться, соскребите ее ножом или щеткой.
  • После применения уксуса вещь нужно будет постирать, чтобы избавиться от запаха.

Лимонный сок

Лимонный сок также может помочь в удалении жвачки благодаря своим кислотным свойствам.

  • Нанесите лимонный сок на загрязненный участок и оставьте на несколько минут.
  • Соскребите жвачку щеткой или ножом.
  • После процедуры постирайте вещь, чтобы убрать остатки сока.
  • Этот метод особенно эффективен для натуральных тканей, таких как хлопок.

Спирт

Изопропиловый спирт или обычный медицинский спирт поможет растворить липкую основу жвачки.

  • Смочите ватный диск или салфетку в спирте и приложите к жвачке.
  • Оставьте на пару минут, чтобы спирт начал растворять жвачку.
  • Соскребите её ножом или ложкой.
  • Спирт эффективно работает с синтетическими тканями и джинсовой одеждой.

Арахисовое масло

Хотя этот метод может звучать необычно, жир в арахисовом масле помогает отделить жвачку от ткани.

  • Нанесите немного масла на жвачку и оставьте на несколько минут.
  • Затем осторожно соскребите жвачку ложкой.
  • После процедуры тщательно постирайте вещь, чтобы удалить масляные пятна.
  • Этот метод лучше использовать для более плотных тканей, так как на деликатных материалах масло может оставить следы.

Удалить жвачку с одежды не так сложно, как кажется, если использовать правильные методы. Заморозка, утюг, горячая вода, спирт, уксус или лимонный сок — все эти средства могут помочь справиться с проблемой, не испортив вещь. Важно помнить, что перед использованием агрессивных средств, таких как уксус или спирт, стоит протестировать их на незаметном участке ткани, чтобы избежать повреждения.

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Автор:
Екатерина Адамова
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