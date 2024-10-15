Лимон, спирт и даже арахисовое масло: прилипшую жвачку с одежды можно вывести не только заморозкой

Жвачка на одежде — это неприятность, с которой сталкивались многие. Однако, не стоит переживать: существует множество способов убрать липкую массу, не испортив ткань. Рассмотрим несколько лайфхаков и народных секретов.

Заморозка

Один из самых эффективных способов удаления жвачки — это заморозка. Она помогает сделать жвачку твердой и хрупкой, что облегчает ее удаление.

Положите испорченную вещь в полиэтиленовый пакет так, чтобы жвачка не касалась других участков ткани.

Поместите пакет с одеждой в морозильник на 1–2 часа.

Когда жвачка затвердеет, аккуратно соскребите ее тупым ножом или ложкой. Этот способ отлично работает для большинства тканей и не наносит вреда материалу.

Горячая вода

Если заморозка не помогла или недоступна, горячая вода — еще один простой способ.

Вскипятите воду и погрузите испачканный участок в горячую воду на несколько минут.

Мягкая жвачка легко отделится от ткани с помощью зубной щетки или ножа.

После этого постирайте вещь в обычном режиме.

Горячая вода особенно хороша для плотных материалов, таких как джинсы или куртки.

Утюг через бумагу

Этот метод основан на том, что жвачка хорошо переносится на другую поверхность при нагреве.

Положите на жвачку бумажное полотенце или картон.

Нагрейте утюг до средней температуры и аккуратно проведите им по бумаге.

Жвачка начнет прилипать к бумаге и отойдет от ткани.

Будьте осторожны с деликатными материалами — этот метод лучше всего подходит для более плотных тканей.

Уксус

Уксус — это универсальное средство для удаления пятен, включая жвачку.

Подогрейте немного уксуса (не до кипения).

Смочите в уксусе зубную щетку и аккуратно потрите жвачку.

Когда жвачка начнет растворяться, соскребите ее ножом или щеткой.

После применения уксуса вещь нужно будет постирать, чтобы избавиться от запаха.

Лимонный сок

Лимонный сок также может помочь в удалении жвачки благодаря своим кислотным свойствам.

Нанесите лимонный сок на загрязненный участок и оставьте на несколько минут.

Соскребите жвачку щеткой или ножом.

После процедуры постирайте вещь, чтобы убрать остатки сока.

Этот метод особенно эффективен для натуральных тканей, таких как хлопок.

Спирт

Изопропиловый спирт или обычный медицинский спирт поможет растворить липкую основу жвачки.

Смочите ватный диск или салфетку в спирте и приложите к жвачке.

Оставьте на пару минут, чтобы спирт начал растворять жвачку.

Соскребите её ножом или ложкой.

Спирт эффективно работает с синтетическими тканями и джинсовой одеждой.

Арахисовое масло

Хотя этот метод может звучать необычно, жир в арахисовом масле помогает отделить жвачку от ткани.

Нанесите немного масла на жвачку и оставьте на несколько минут.

Затем осторожно соскребите жвачку ложкой.

После процедуры тщательно постирайте вещь, чтобы удалить масляные пятна.

Этот метод лучше использовать для более плотных тканей, так как на деликатных материалах масло может оставить следы.

Удалить жвачку с одежды не так сложно, как кажется, если использовать правильные методы. Заморозка, утюг, горячая вода, спирт, уксус или лимонный сок — все эти средства могут помочь справиться с проблемой, не испортив вещь. Важно помнить, что перед использованием агрессивных средств, таких как уксус или спирт, стоит протестировать их на незаметном участке ткани, чтобы избежать повреждения.

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