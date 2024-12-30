Лишь с одним петербургским театром Боярский «изменял» Ленсовету: вот о каком речь

В честь своего 75-летия Михаил Боярский поделился воспоминаниями о своей театральной жизни, которая навсегда связана с Ленинградским театром имени Ленсовета. Однако, как оказалось, актерский путь знаменитого «мушкетера» был не таким уж однолинейным.

Боярский рассказал, что, хотя всю свою карьеру он посвятил Театру Ленсовета, ему довелось работать и в ленинградском Театре имени Ленинского комсомола. Там он играл Овода — роль, которая, по его словам, стала исключением из правил.

«Я, по сути, однолюб, — признался актер. — Привык к Театру Ленсовета, к той труппе, которая уже, конечно, поредела очень сильно, к руководству Игоря Петровича Владимирова и Олега Александровича Левакова», — заявил артист в интервью «Фонтанке».

Для Михаила Сергеевича Театр Ленсовета стал не только местом работы, но и домом, где он чувствует себя комфортно. «Этот театр — мое, родное», — подчеркнул актер, отметив, что вся его театральная жизнь была связана с великими режиссерами и талантливой труппой, которая оставила в его сердце неизгладимый след.