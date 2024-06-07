Жуткие пауки и огромные скалапендры: какие еще опасные насекомые водятся в Сочи

Сочи — это не только райское местечко с пляжем и морем. Порой в природе можно встретить такого опасного насекомого, встреча с которым 100% отправит вас на больничную койку. Есть несколько видов маленьких «тварей», которых лучше обходить стороной, не фотографировать их и не трогать. Целее будете.

Желтосумный колющий паук

Этот паук совсем крошечный, примерно полтора сантиметра в длину, бледного цвета и с желтым брюшком. Встретить его можно не только в траве или кустах, но и в собственном доме. Агрессивны самки. Они защищают свое потомство и частенько нападают на людей первыми.

Мощные хелицеры (клещи у ротовой полости) позволяют легко покусывать кожу мномого обидчика и впрыскивать яд. Укус очень болезненный. У туриста может наступить головокружение, тошнота, рвота и отеки. Если симптомы не проходят, то лучше сразу же обратиться в больницу во избежание анафилактического шока.

Источник фото: Legion-Media

Крестовик

Этот паук водится во многих регионах России. Любит он разбрасывать свою паутину на деревьях или кустах. Он не так ядовит, как предыдущий экземпляр, но и его укус тоже может быть весьма неприятным. Если у человека есть склонность к аллергическим реакциям, то ждите беды. Сразу выпейте антигистаминную таблетку, чтобы не мучаться от боли.

Нарывник

Этого жука вы могли видеть в полях, в лесах. Он ярко-красного окраса с черными вкраплениями на спинке. Длина такого насекомого может достигать пяти сантиметров. Он очень ядовит и опасен. Содержит яд кантаридин, который вызывает нарывы на коже.

Такой жук не кусается, но если вы возьмете его в руки, то сразу ощутите ожог эпидермиса. Это очень болезненно. Нарывников н епросто так не едят ни лягушки, ни птицы, ни куры. Себе дороже. Если яд попал в организм человека вместе с едой, то моментально возникает интоксикация. Без врачебной помощи развивается почечная недостаточность, сопровождаемая рвотой и дикой болью.

Источник фото: Legion-Media

Скалапендра

Эту многоножку следует избегать, так как она тоже весьма ядовита. Обжигающая слизь есть у нее на лапках, поэтому она может вызвать ожог кожи. Сколопендра и кусаться умеет. В Сети люди говорят, что это сравнимо с укусом шершня. У человека поднимается до 39 градусов температура тела, возникает озноб, жар. Обычно симптомы проходят примерно через пару часов. Это в лучшем случае.

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Источник фото: Legion-Media