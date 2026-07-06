Лунный гороскоп на 7 июля 2026 года: что ждет людей в этот день - осторожность не помешает

Новости по теме

27 апреля (10-й лунный день): что можно делать и чего нельзя на Растущую Луну

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«Лунный» феномен Петербурга: горожане гадают — это одна Луна или несколько «кочующих» спутников

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3 совета для детей и взрослых: Продеус из «Жить здорово!» дал советы, как оставаться здоровым всю осень

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От каких блюд стоит держаться подальше на "шведском столе" в Египте - могут быть опасны для здоровья: список

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Народные приметы на 7 июля — Ивана Купала: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и здоровье на весь год

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