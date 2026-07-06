Лунный гороскоп на 7 июля 2026 года: что ждет людей в этот день - осторожность не помешает

Портал “Городовой” поделился Лунным гороскопом на 7 июля 2026 года. В этот день Луна будет находиться в фазе “Третья четверть”, в знаке Овен. Какое влияние она окажет на людей?
Прогноз
День подходит для планирования, поэтому стоит задуматься о целях на ближайшее будущее. Желательно все расписать подробно, поставить сроки, что позволит ничего не упустить в дальнейшем.
Воплощать планы не стоит, так как возможны неправильные решения, которые позже будет трудно исправить. Лучше сделать паузу, заняться чем-то другим. На работе следует продолжить выполнять привычные задачи, не показывать свой характер и не спорить с начальством. Иначе это может привести к неприятностям.
День подходит для наведения порядка не только в квартире, но и мыслях. Уберите из своей жизни лишний негатив, научитесь настраиваться только на позитивное мышление. Чем больше вы будете думать о хорошем, тем больше начнете это привлекать в жизнь.
Со здоровьем не будет никаких проблем, но загонять себя не стоит. Физическая нагрузка должна быть умеренной, поэтому про чрезмерные тренировки стоит забыть. Допускаются легкие пробежки, длительные прогулки по городу, плавание, занятие йогой и езда на велосипеде.
Ранее портал “Городовой” рассказал о денежном гороскопе на июль.