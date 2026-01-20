Городовой / Полезное / Любимая рыбная закуска моего друга якута: готовим за 15 минут, не касаясь плиты
Любимая рыбная закуска моего друга якута: готовим за 15 минут, не касаясь плиты

Опубликовано: 20 января 2026 12:15
 Проверено редакцией
сугудай
Любимая рыбная закуска моего друга якута: готовим за 15 минут, не касаясь плиты
Фото: Городовой.ру

Сугудай — это рыба, маринованная в уксусно-луковой смеси, традиционное блюдо северных народов. Его главное преимущество — готовится без термической обработки всего за 15 минут, а на вкус получается нежным, ароматным и праздничным.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится 500 г филе свежей рыбы (подойдёт белый амур, толстолобик, щука или любая другая нежирная рыба), 1 крупная луковица, 100 мл воды, 50 мл 9% уксуса, 3–4 ст. л. растительного масла, полстоловой ложки соли, лавровый лист и перец горошком.

Приготовление

Рыбу нарезают кусочками, лук — полукольцами, смешивают в миске, добавляют специи, а затем заливают смесью воды, уксуса и масла. Аккуратно перемешивают и оставляют при комнатной температуре на 15 минут. После этого закуску можно сразу подавать или убрать в холодильник — на следующий день вкус станет ещё насыщеннее.

Сугудай отлично сочетается с отварным картофелем, чёрным хлебом или свежими овощами. Главное — выбирать максимально свежую рыбу и использовать для хранения стеклянную или пластиковую посуду с крышкой.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
