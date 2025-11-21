Городовой / Город / Любимый пароль молодёжи: хакер взломает его как орешек
Подработка со вкусом: петербуржцы всё чаще идут в пищевую промышленность Город
Соперник без крыльев: индийские калао Шанти и Кора в Лензоо штурмовали угощение Город
«Используйте «мертвые» зоны»: как организовать хранение в малогабаритке Общество
Единый тариф в электричках: зеленый свет дан, но поезд перемен еще не тронулся Город
Свинарник на Загребском: петербуржец загадил квартиру и перебрался в коммуналку Город
Опубликовано: 21 ноября 2025 13:05
Молодые пользователи показали низкие результаты в исследовании, посвящённом онлайн-безопасности.

Компания NordPass представила результаты нового исследования, посвящённого выбору паролей различными возрастными группами.

Аналитики пришли к неожиданному выводу: представители поколения Z, выросшие в среде цифровых технологий, используют наиболее уязвимые комбинации для защиты своих данных.

Молодые люди часто выбирают такие простые пароли, как «12345», «password» или популярные среди молодежи слова вроде «skibidi».

Миллениалы, представители которых родились между 1981 и 1996 годами, также склонны к незамысловатым паролям. Наиболее используемым у них оказался шестицифровой вариант «123456», тем не менее, встречаются и чуть более сложные сочетания.

Люди старшего возраста проявляют больше креативности при выборе паролей. Так, популярностью пользуются имена и их варианты, например, «kristian123».

Представители поколения «икс» и «бумеры» реже ограничиваются исключительно цифровыми комбинациями.

Те, кто родился до 1946 года, тоже предпочитают использовать собственные имена вместо бессмысленных наборов чисел.

Аналитики подчёркивают: представление, что возраст напрямую влияет на цифровую грамотность, не всегда верно.

Эксперты советуют внимательно подходить к вопросу цифровой безопасности и не использовать простые слова или числа в качестве пароля.

Результаты исследования демонстрируют, что возраст не гарантирует мудрого выбора в вопросах защиты данных.

Юлия Аликова
