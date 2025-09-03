Законоим не запрещено: когда подкармливание птиц грозит штрафом

Подкармливать птиц можно, но делать это нужно аккуратно и ответственно.

Многие из нас любят подкармливать голубей в парках или около домов. Кто-то считает это добрым делом, кто-то — просто приятным времяпрепровождением.

Но важно понимать, что кормление птиц не всегда безобидно. В некоторых случаях за это могут даже оштрафовать. Почему так происходит? Давайте разбираться.

Не кормление, а его последствия — проблема для жителей

Сам по себе факт кормления голубей законом не запрещен. Штрафы назначают не за то, что вы бросаете хлеб или зерно птицам, а за то, как это влияет на окружающую среду.

Если после кормления на улице остается много мусора, корма просыпаются, вокруг появляется грязь и антисанитария — это создает угрозу для здоровья людей.

Такие условия привлекают крыс, мух, других вредителей и становятся рассадником заболеваний.

Какие штрафы грозят за антисанитарию от кормления птиц

Согласно статье 8.2 КоАП РФ, если кормление вызывает угрозу санитарному состоянию дворов или улиц, можно получить штраф, сообщает объясняем.рф.

Обычные граждане заплатят от 2 до 3 тысяч рублей. Если правила нарушаются повторно, сумма может вырасти до 5 тысяч рублей. Поэтому игнорировать негативные последствия кормления не стоит.

Что делать, если кто-то кормит голубей

Если вы заметили, что кто-то регулярно кормит голубей и оставляет после этого грязь и мусор, вы имеете право пожаловаться.

Чтобы жалоба была рассмотрена, нужны доказательства: сделайте фото или видео, или найдите свидетелей.

Первым шагом стоит обратиться в вашу управляющую компанию или ТСЖ и написать им письмо с просьбой провести разъяснительную работу среди жильцов дома или района.

Иногда простое предупреждение помогает решить проблему.

Если это не помогает и ситуация остается прежней, следует обратиться в Роспотребнадзор или полицию. Они уже смогут провести проверку и принять меры.

В Петербурге нашествие голубей

Жители Невского района недавно жаловались на большое количество птиц. Голуби буквально требуют еду и садятся на головы.