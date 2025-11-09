Городовой / Общество / Люди боялись выйти за хлебом: в каком году была самая холодная зима в истории Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Курс на Неву: канадский нападающий Брендэн Лайпсик пополнил СКА Город
Ушлые петербуржцы никогда не выкидывают банки из-под кофе: экономят тысячи при помощи стекляшки Общество
«Зенит» споткнулся в Самаре: «Крылья Советов» отобрали очки у петербуржцев Город
Отключите скрытую функцию: WhatsApp начнет работать ощутимо быстрее Общество
Почти 10 млрд уйдут под землю: «Водоканал» оценил новый коллектор для Приморского района Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Люди боялись выйти за хлебом: в каком году была самая холодная зима в истории Петербурга?

Опубликовано: 9 ноября 2025 18:30
аномальный мороз
Люди боялись выйти за хлебом: в каком году была самая холодная зима в истории Петербурга?
Фото: Городовой.ру

Пережили ее не все.

В конце декабря 1978-го ленинградцы думали только о салатах, ёлках и коротком световом дне. Но погода решила иначе: на город обрушился арктический антициклон, который позже назовут ультраполярным вторжением. Аномальный холод пришёл резко — и стал одной из самых жёстких зим, зафиксированных метеорологами.

Ультраполярное вторжение

Морозы начали поджимать ещё в середине декабря, но настоящий удар случился под самый Новый год. 30 декабря температура в Ленинграде провалилась до −34 °C — рекорд, который до сих пор выглядит как ошибка на приборах.

Москва ушла на −37 °C, север страны — местами до −58 °C. Для европейской части СССР такие цифры — событие раз в столетие.

Проблемы и аварии

Город буквально «треснул». Трубы не выдерживали холода, рвались, превращая улицы в ледяные декорации. Дома остывали быстрее, чем успевали топиться, и жители включали всё, что могло дать тепло — от газовых плит до старых обогревателей.

Электросети падали под нагрузкой. Коммунальные службы работали на пределе — и всё равно не успевали закрывать аварии. Холод прошёлся по Ленинграду так, будто проверял его на прочность.

Последствия

Транспорт встал, поезда задерживались часами. На складах трескались стеклянные бутылки — содержимое просто замерзало. Мороз ударил и по продуктам, и по деревьям, и по энергетике — станции не были рассчитаны на такие температуры.

Так город и встретил Новый год — в рекордный холод, который продержался всего несколько дней, но оставил след на десятилетия. Зима 1978–1979 гг. вошла в историю как одна из самых суровых в жизни Ленинграда и всей европейской части страны.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью