Люди боялись выйти за хлебом: в каком году была самая холодная зима в истории Петербурга?

В конце декабря 1978-го ленинградцы думали только о салатах, ёлках и коротком световом дне. Но погода решила иначе: на город обрушился арктический антициклон, который позже назовут ультраполярным вторжением. Аномальный холод пришёл резко — и стал одной из самых жёстких зим, зафиксированных метеорологами.

Ультраполярное вторжение

Морозы начали поджимать ещё в середине декабря, но настоящий удар случился под самый Новый год. 30 декабря температура в Ленинграде провалилась до −34 °C — рекорд, который до сих пор выглядит как ошибка на приборах.

Москва ушла на −37 °C, север страны — местами до −58 °C. Для европейской части СССР такие цифры — событие раз в столетие.

Проблемы и аварии

Город буквально «треснул». Трубы не выдерживали холода, рвались, превращая улицы в ледяные декорации. Дома остывали быстрее, чем успевали топиться, и жители включали всё, что могло дать тепло — от газовых плит до старых обогревателей.

Электросети падали под нагрузкой. Коммунальные службы работали на пределе — и всё равно не успевали закрывать аварии. Холод прошёлся по Ленинграду так, будто проверял его на прочность.

Последствия

Транспорт встал, поезда задерживались часами. На складах трескались стеклянные бутылки — содержимое просто замерзало. Мороз ударил и по продуктам, и по деревьям, и по энергетике — станции не были рассчитаны на такие температуры.

Так город и встретил Новый год — в рекордный холод, который продержался всего несколько дней, но оставил след на десятилетия. Зима 1978–1979 гг. вошла в историю как одна из самых суровых в жизни Ленинграда и всей европейской части страны.