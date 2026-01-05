Городовой / Город / Мандариновая ловушка: почему любимый зимний фрукт может сыграть с вашим организмом злую шутку
Мандариновая ловушка: почему любимый зимний фрукт может сыграть с вашим организмом злую шутку

Опубликовано: 5 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Специалисты советуют употреблять мандарины в объёме 150–200 граммов в сутки.

Переедание мандаринов в праздничные дни, особенно в сочетании с определёнными блюдами, способно вызвать у некоторых людей псевдоаллергические проявления.

Об этом в интервью ИА Регнум напомнила врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Она подчеркнула, что безопасно для здоровья съедать не более 150–200 граммов этих фруктов ежедневно.

Дианова подробно рассказала о полезных свойствах мандаринов: цитрусовые насыщают организм витамином С, содержат эфирные масла, позитивно сказывающиеся на настроении, а также антиоксиданты, способствующие профилактике атеросклероза.

Однако, по её словам, большинство людей склонны превышать допустимую порцию, особенно в период новогодних праздников.

Эксперт уточнила: когда количество мандаринов в рационе слишком велико, есть риск чрезмерной выработки гистамина, что провоцирует зуд кожи и лёгкое воспаление кишечника. Дианова пояснила, что это именно действие гистамин

Подобным образом действуют все цитрусовые культуры, напомнила специалист.

Автор:
Юлия Аликова
Город
