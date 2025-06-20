«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции

История появления Сестрорецкого курорта — это пример того, как экономическая необходимость может стать стимулом для создания уникального и привлекательного места отдыха.

В 1870-е годы была построена железнодорожная ветка, соединяющая Петербург и Сестрорецк, как ответвление от линии на Рийхимяки через Белоостров. Основной целью строительства являлось снабжение Сестрорецкого оружейного завода.

Однако ветка оказалась убыточной, поскольку пассажиропоток был незначительным.

Именно в этот момент предприимчивые купцы и инвесторы предложили оригинальное решение: создать полноценный курорт с санаториями, минеральными водами и морскими купальнями.

Так, в прибрежных сосновых лесах начали возводить дачи, пансионы, грязелечебницы, и Сестрорецк начал стремительно приобретать статус «петербургского Биаррица».

Целебный воздух и лечебные грязи: Природные богатства Сестрорецка

Курорт славился, прежде всего, чистейшим сосновым воздухом, который, как считалось, оказывал благотворное воздействие на легкие и нервы.

Кроме того, здесь находились торфяные лечебные грязи и несколько минеральных источников, пригодных для питья и ингаляций.

Модная резиденция: Сестрорецк в XIX веке

Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», на курорт съезжалась интеллигенция, чиновники, военные и богатые купцы.

Вскоре Сестрорецк стал не только местом для оздоровления, но и модной летней резиденцией, особенно популярной у петербуржцев, утомленных городской духотой и пылью.

Купание по расписанию и штрафы за чулки: Удивительные детали пляжной жизни XIX века

Пляжная жизнь XIX века отличалась своими особенностями и строгими правилами.

Купание по расписанию: на пляжах существовало строгое расписание, разделенное по полу и сословиям. Простой люд и аристократия не пересекались.

Штрафы за неподобающее поведение: за появление на пляже в неподобающей одежде (или без купальной машины!) можно было получить штраф или вовсе быть изгнанным с территории курорта.

Музыка и чайные павильоны: на берегу работали оркестры, а в тени ставили ротонды, где подавали чай, лимонад и мороженое. Вечером на пляже проходили танцы и светские вечера.

Утраченное великолепие: Сестрорецк сегодня

Сегодня от тех времен в Сестрорецке остались лишь обрывки деревянных строений, дачные корпуса в стиле модерн и воспоминания в старых открытках.

Но стоит закрыть глаза на пляже под Сестрорецком — и можно представить, как по песку неспешно катится купальная машина, как дама поправляет шляпу и натягивает шелковый чулок, а на горизонте мерцает Финский залив — тогда еще Маркизова лужа.

История Сестрорецкого курорта — это рассказ о том, как предприимчивость, природные богатства и мода создали уникальное место отдыха, которое до сих пор хранит в себе отголоски прошлой эпохи.