Маршала «Жукого» больше не будет: Петербург устал от позорных ошибок навигации

Петербург готов навести порядок в том, что давно сбивало с толку и горожан, и туристов — в названиях на транспорте. Город планирует ввести единый стандарт для топонимов: от табличек на автобусах до схем метро.

Причина проста: навигацию превратили в хаос.

Когда даже «Жуков» превращается в «Жукого»

Сегодня на уличных указателях и экранах транспорта можно встретить такие перлы, что любой филолог вздрогнет.

Вместо «Маршала Жукова» — «Маршала Жукого». Вместо «Адмирала Черокова» — «Адмирала Черокого».

И это не единичные ошибки, а системная путаница, которая затрагивает всё — от русских надписей до английских переводов.

Городские карты умудряются одновременно использовать «bridge» и «most». На остановках встречаются конструкции вроде «ostanovka mezhdugorodnikh marshrutov “Baltiyskaya”» — смесь кириллицы, транслитерации и полного отчаяния.

Почему это стало проблемой

Для туристов такая мешанина — настоящий квест, для иностранцев — тупик, для горожан — раздражение и ощущение небрежности.

Парламентская комиссия по транспорту решила, что город больше не может позволять себе такую навигационную лотерею.

Что хотят изменить

Планируется разработать единый стандарт написания, перевода и транслитерации названий для:

общественного транспорта,

станций,

остановок,

карт и схем,

объектов транспортной инфраструктуры.

Депутат Алексей Цивилёв уже заявил, что такая система позволит избавиться от путаницы и сделать город «читабельным» даже для тех, кто впервые приехал в Петербург.

Кому поручат навести порядок

К работе подключат Молодёжный парламент — он проведёт исследование среди иностранных студентов и туристов. Их задача — понять, какие варианты названий действительно удобны и понятны.

После этого комиссия направит официальное предложение вице-губернатору Кириллу Полякову — с идеей внедрить единый стандарт на практике.

Зачем всё это городу

Навигация — это не украшение. Это элемент городской безопасности, логистики и комфорта. Чем яснее и аккуратнее город говорит с людьми, тем проще в нём жить, ездить и ориентироваться.

Если проект реализуют, Петербург наконец сможет отказаться от хаоса на табличках — и перестанет краснеть за «Жукого» перед туристами.