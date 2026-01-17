Маршрут к проруби: где в Петербурге окунуться на Крещение

В дни празднования Крещения, 18 и 19 января, в Санкт-Петербурге будут работать семнадцать санкционированных мест для окунания в проруби. В Комитете по транспорту сообщили, каким образом можно добраться до некоторых из них. Власти города заранее объявили, что транспортное сообщение продумано так, чтобы желающие могли безопасно и удобно доехать до пунктов празднования.

Для поддержания порядка и безопасности во время мероприятий будет задействовано около ста сотрудников Поисково-спасательной службы и МЧС, а также 24 специальных транспортных средства. На местах дежурят и врачи, и добровольцы, включая волонтёров-спасателей. Такой подход позволяет оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

Около храма Успения Пресвятой Богородицы на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2 на Васильевском острове купание будет доступно с 11:00 18 января до 5:00 следующего дня, а также с 10:00 до 14:00 19 января. Ближайшая станция метро — «Горный институт», после чего потребуется воспользоваться автобусом (маршруты 1, 7, 128, 151, 262) или троллейбусом 10 до остановки «16-я и 17-я линии В.О. / Большой проспект В.О.», а затем пройти пешком примерно шесть минут.

Купель на территории Петропавловской крепости на Заячьем острове открыта с 7:30 до 17:00 19 января. Станция метро «Спортивная» — наиболее удобный вариант для прибытия, после чего можно пересесть на трамваи 6 или 40 и выйти на остановке «Кронверкский проспект», а далее пройти пешком около девяти минут. Эта площадка считается одной из наиболее популярных в Северной столице.

Для желающих совершить обряд у озера Среднее Суздальское подготовлены две площадки: улица Никольская, 13 примет участников с 21:00 18 января до 3:00 19 января, а также с 9:00 до 21:00 19 января; в районе Большой Озёрной улицы, 84 купание возможно с 19:30 18 января до 3:00 19 января и с 9:00 до 23:00 19 января. До озера удобнее всего доехать на метро до станции «Озерки», затем на автобусах 85, 109, 109Б, 110, 557, 673 до остановки «Проспект Луначарского», далее пешком 10–14 минут. Ожидается, что многие воспользуются этими локациями.

Колонистский пруд у собора святой Екатерины в Пушкине (Софийский бульвар, 3) открыт для посетителей с 18:30 18 января до 19:00 19 января. Автобусы 375, 383, 384 идут до остановки «Московские ворота», после чего потребуется пройти четыре минуты. Это место привлекает как местных жителей, так и приезжих из центра.

Желающим посетить купель в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской Пустыни (Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115) следует учитывать, что здесь организован доступ с 16:30 18 января до 2:00 19 января, а также с 8:30 до 17:00 19 января. Доехать можно на одном из следующих маршрутов: 103, 162, 200, 201, 210, 278, 348, 359, 401, 636, 651 или 653А до остановки «Ропшинское шоссе», после чего — около девяти минут пешком. Подобная информация позволит заранее спланировать время и маршрут.

