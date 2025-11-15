Май — свободен: с 2026-го ЕГЭ и ОГЭ начнутся не раньше 1 июня

Новости по теме

Дороже будет, но позже: петербуржцам поднимут взнос на капремонт лишь в 2026-м

«Цена выживания» растёт: Петербург поднимет прожиточный минимум в 2026 году

Актуальные для 2026 года правила перевозки ручной клади в самолёте: запомните, чтобы не переплатить

Ни одной рабочей субботы: в 2026‑м шестидневок не будет

Ни теории, ни вождения: МВД подтвердило — при замене прав экзамены не нужны

