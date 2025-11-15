Май — свободен: с 2026-го ЕГЭ и ОГЭ начнутся не раньше 1 июня

Федеральная служба, отвечающая за контроль в сфере образования и науки, объявила о переменах в расписании проведения государственной итоговой аттестации. Основное нововведение заключается в том, что с 2025/2026 учебного года основной период сдачи Единого и Основного государственных экзаменов начнётся не раньше 1 июня. Это нововведение уже нашло отражение в разъяснениях ведомства.
В пресс-службе пояснили:
«Более позднее начало экзаменов позволит выпускникам завершить обучение без уменьшения продолжительности учебного процесса».
Представители ведомства подчеркнули, что таким образом планируется создать условия для полноценного освоения школьниками всех дисциплин.
Министерство просвещения и Федеральная служба по надзору в сфере образования уже подготовили соответствующие приказы, в которых учтены эти изменения в расписании на 2026 год. Сейчас документы проходят процедуру регистрации в Министерстве юстиции. После завершения всех необходимых процедур обновлённое расписание будет официально утверждено на государственном уровне.