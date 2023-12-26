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Майонез можно оставить: селедка под шубой не ударит по фигуре, если сделать вот что

Майонез можно оставить: селедка под шубой не ударит по фигуре, если сделать вот что
Как сделать селедку под шубой менее калорийной

Салат сразу станет полезнее.

Лишние килограммы приходят после новогоднего ужина, если не следить за калорийностью блюд. Ради стройной фигуры не нужно отказывать себе в удовольствии насладиться селедкой под шубой. Можно просто слегка изменить рецептуру, не впадая в крайности.

Все ингредиенты могут остаться в салате, но самые вредные из них нужно использовать по минимуму. Рыбу, например, советуют солить самостоятельно или добавлять малосоленую. Тогда можно не бояться, что «искупавшаяся» в масле селедка проявится чуть позже на весах.

С майонезом тоже не следует перебарщивать. Не стоит промазывать соусом абсолютно каждый слой «шубы». Если нанести его только на верхушку, получится не менее вкусно. Главное, дать закуске настояться в холодильнике и пропитаться, передает портал «Аргументы и факты».

Источник фото: Фотобанк - globallookpress.com

Общество Советы Кулинария Продукты питания
26 декабря 2023 10:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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