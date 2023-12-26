Майонез можно оставить: селедка под шубой не ударит по фигуре, если сделать вот что

Лишние килограммы приходят после новогоднего ужина, если не следить за калорийностью блюд. Ради стройной фигуры не нужно отказывать себе в удовольствии насладиться селедкой под шубой. Можно просто слегка изменить рецептуру, не впадая в крайности.

Все ингредиенты могут остаться в салате, но самые вредные из них нужно использовать по минимуму. Рыбу, например, советуют солить самостоятельно или добавлять малосоленую. Тогда можно не бояться, что «искупавшаяся» в масле селедка проявится чуть позже на весах.

С майонезом тоже не следует перебарщивать. Не стоит промазывать соусом абсолютно каждый слой «шубы». Если нанести его только на верхушку, получится не менее вкусно. Главное, дать закуске настояться в холодильнике и пропитаться, передает портал «Аргументы и факты».

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