Дышать полной грудью во время спа-процедур: куда махнуть петербуржцам на майские

Санкт-Петербург готовится принимать туристов на грядущих праздниках, поэтому, если хочется спокойного отдыха, то лучше уехать на это время в Ленобласть.

Майские праздники — отличное время, чтобы ненадолго сбежать из города и подышать свежим воздухом. Тем более, что сейчас Ленинградский регион бьет все рекорды по теплой погоде, значит можно отправиться в область и провести там время с пользой для себя. Здесь и природа красивая, и можно быстро добраться от Петербурга.

Уникальная природа

Ленинградская область — это, во-первых, транспортная доступность — всего пару часов на машине или электричке, и вы на месте. Во-вторых, в мае будет тепло, а вокруг — леса, озера, поля, которые радуют глаз и дают возможность расслабиться. Можно просто гулять, любоваться природой или устроить пикник.

Где остановиться?

Самое популярное место — это загородные дома и коттеджи. Можно снять уютный домик с кухней, мангалом и даже сауной. Средняя цена — около 13 тысяч рублей в сутки, но если поискать, например, в Токсово, можно найти варианты и за 3 тысячи, сообщает ФедералПресс. Так что можно отлично провести время в компании друзей или семьи без суеты и с комфортом.

Если хочется чуть больше удобств — можно выбрать базу отдыха или санаторий. Там часто есть бассейны, спортивные площадки, анимация для детей и разные развлечения. Например, на Финском заливе открываются летние террасы и зоны для барбекю, а в санаториях предлагают спа-процедуры и другие приятные бонусы.

Чем заняться?

Прогулки по лесу и экологические тропы — отличный способ провести время и подышать свежим воздухом. Например, тропа «Лесные дали». Маршрут берет начало у озера Торошино и ведет вдоль озера Черного и реки Луга. Длина тропы — почти 12 километров. По пути встречаются разные ландшафты: старый лес, песчаные холмы, чистейшие озера.

Посещение местных фестивалей и праздников. В мае в регионе часто проходят разные культурные события, например, открытие фонтанов в Петергофе или фестиваль корюшки в Новой Ладоге.

Ранее сообщалось, что на майские праздники Санкт-Петербург посетят 880 тысяч туристов, так что уехать на это время в область — отличное решение.