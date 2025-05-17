Мазут вместо лечебной грязи: на пляжах в Анапе уже открыли купальный сезон, и это несмотря на запреты

Купание в мазуте — новый русский экстремальный спорт! Пока анапские власти громко кричат в рупоры и ставят таблички «Купаться запрещено», народ дружно игнорирует все запреты и лезет в море за впечатлениями.
Кто-то отчаянно доказывает, что вода чистая, другие ищут дешёвого хайпа. Но глобально люди просто хотят открыть купальный сезон.
Как туристы купаются в Анапе, несмотря на запрет
Запрет на купание в Анапе после апрельского разлива мазута действует официально и вполне серьёзно. Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 анапский пляж и 9 пляжей в Темрюкском районе.
Местные власти контролируют ситуацию с земли и с воздуха, гоняя туристов криками в громкоговоритель. Казалось бы, сигнал очевиден — лезть в воду вредно и опасно. Но разве это когда-то останавливало наших отдыхающих?
Вот туристка из Поволжья делится, что отговаривать мужа было бесполезно, потому она просто махнула рукой, передает МК. Ну а кое-кто использует мазут, чтобы сделать эффектные фото, а после оттирают его.
Мазутные теории заговора
Не обходится и без конспирологии. Москвич Руслан, отдохнувший в Анапе на 9 мая, уверен, что море чистое, а запреты специально придуманы, чтобы разорить местный бизнес.
Местные смотрят с недоумением
А что сами анапчане? Елена, местная жительница с Центрального пляжа, рассказала, что туристов много, с конца апреля набережная ожила. Но лично она не видела, чтобы массово купались, температура пока не та.