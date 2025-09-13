Сладкий соблазн: как приготовить яблочные драники, чтобы все ахнули

Как приготовить яблочные драники?
На этот вопрос порталу «Городовой» ответил шеф-повар Денис Перевоз.
Ингредиенты:
- Яблоки — 500 г
- Яйцо — 1 шт
- Мука пшеничная — 50 г
- Сахар — 1 ст. л. с горкой
- Корица молотая — 0,5 ч. л.
- Ванилин по вкусу
- Масло растительное для жарки — 2 ст. л.
Приготовление
Для начала нужно яблоки очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
"Поместить натертые яблоки в миску, добавить яйцо, молотую корицу, ванилин и сахар, хорошо перемешать, добавить муку, еще раз перемешать", — говорит шеф-повар.
На разогретую сковороду налить растительное масло, и выкладывать яблочную смесь по 1 ст. ложке. Жарить примерно по 3 — 4 минуты с каждой стороны.
С чем подавать?
“Для подачи — мед, сметана или сгущенное молоко, я люблю все вместе, получается ооочень вкусно”, — советует шеф-повар.