Сладкий соблазн: как приготовить яблочные драники, чтобы все ахнули

Опубликовано: 13 сентября 2025 13:03
Сладкий соблазн: как приготовить яблочные драники, чтобы все ахнули
Нежный вкус и простое приготовление.

Как приготовить яблочные драники?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответил шеф-повар Денис Перевоз.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 500 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Мука пшеничная — 50 г
  • Сахар — 1 ст. л. с горкой
  • Корица молотая — 0,5 ч. л.
  • Ванилин по вкусу
  • Масло растительное для жарки — 2 ст. л.

Приготовление

Для начала нужно яблоки очистить от кожицы и натереть на крупной терке.

"Поместить натертые яблоки в миску, добавить яйцо, молотую корицу, ванилин и сахар, хорошо перемешать, добавить муку, еще раз перемешать", — говорит шеф-повар.

На разогретую сковороду налить растительное масло, и выкладывать яблочную смесь по 1 ст. ложке. Жарить примерно по 3 — 4 минуты с каждой стороны.

С чем подавать?

“Для подачи — мед, сметана или сгущенное молоко, я люблю все вместе, получается ооочень вкусно”, — советует шеф-повар.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
