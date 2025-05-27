Клюква, морошка и пять живописных озер: как петербуржцам совместить прогулки по Глебовскому болоту с «тихой охотой» и не нарушить строгие правила заповедника

Как добраться, что увидеть и чем заняться на этих живописных озерах?

«Глебовское болото» находится сразу в трех районах — Гатчинском, Тосненском и Лужском. Заказник был образован в 1976 году. Это уникальный природный комплекс, расположенный вблизи Петербурга.

Заповедная территория находится в междуречье Оредежа и Тосны, включает обширное верховое болото протяженностью 22 км с севера на юг, до 7,5 км в поперечнике, а также прилегающие леса и пойменные луга долины реки Оредеж.

Болото насчитывает 5 озер, среди которых крупное озеро Черное, соединенное протоком с озером Глухое; 7 ручьев и большое число болотных озерков. Большую часть площади занимает грядово-мочажинный комплекс. Стекающие с болота ручьи играют важную роль в водном режиме рек Оредеж и Тосна.

Леса: ельники с широколиственными породами

Что касается лесов на территории заказника, то больше всего здесь ельников, в том числе и таких, что редко встречаются в Ленинградской области — со значительной примесью широколиственных пород, таких, как липа, дуб и вяз.

Как сообщает пресс-служба комитета по природным ресурсам Ленобласти, фауна заказника разнообразна и во многом состоит из видов, избегающих близкого соседства с человеком.

Птицы: тетерева, глухари, куропатки, журавли, хищные птицы и аисты

Здесь собираются на тока тетерева и глухари, гнездятся белая куропатка и серый журавль, встречаются крупные хищные птицы, такие, как беркут и скопа.

Замечены филин, длиннохвостая и бородатая неясыти, отмечен черный аист. На мочажинных участках болот имеются гнездовые поселения куликов. На пролете останавливаются гуси, лебеди, чайки и утки. Здесь можно встретить разнообразных птиц.

Млекопитающие: медведи, волки, лоси и косули

Из крупных млекопитающих обычны бурый медведь, волк, лось; встречается косуля. Так что есть риск столкнуться с опасным хищником.

Среди охраняемых природных комплексов — эталонная для юга Ленинградской области крупная система верховых грядово-мочажинных болот, озерно-речная сеть, леса, места обитания тетеревиных птиц.

Красная книга: редкие виды растений и животных

В Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Ленинградской области занесен 1 вид рептилий — обыкновенный уж; 7 видов птиц — лебедь-кликун, шилохвость, беркут, скопа, среднерусская белая куропатка, золотистая ржанка, большой веретенник; 1 вид млекопитающих — обыкновенная летяга.

Ягоды: клюква, морошка, брусника, черника и голубика

Глебовское болото богато клюквой, морошкой, брусникой, черникой и голубикой.

Заказник находится между железнодорожными станциями Чаща и Радофинниково. На его территории запрещены приватизация земель, промышленное их использование, рубка леса, проезд автотранспорта (кроме специальных мест), мелиоративные работы, разработка полезных ископаемых, добыча торфа, весенняя и осенняя охота на дичь, а также разведение костров и пуск палов.