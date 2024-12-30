Мекка для экотуристов: чем выделяется набережная реки Глухарки в Приморском районе

В сквере на Шуваловском проспекте в Приморском районе открыли новую экотропу вдоль реки Глухарки. Это пространство стало ещё одним живописным местом для прогулок и отдыха на природе.

Экотропа гармонично дополняет уже существующие пешеходные маршруты вдоль реки. В её обустройстве использовали исключительно природные материалы, чтобы сохранить окружающую среду. Теперь здесь можно найти деревянный помост, который тянется вдоль линии воды, уютные беседки и лавочки. Для детей и любителей активного отдыха в сквере появились игровые и спортивные площадки.

Особое внимание уделили озеленению. Помимо сохранения существующих деревьев, были высажены новые: плакучие и шаровидные ивы, рябины, черёмуха, лиственницы, а также кустарники гортензии и сирени. Это сделало набережную ещё более привлекательной для прогулок в любое время года.

Идеальное место для весенних прогулок — теперь здесь, на берегу Глухарки. Адрес: Богатырский проспект, 66 (у пересечения с Шуваловским проспектом).