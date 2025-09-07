Мел вместо хайлайтера, деготь вместо парфюма: как на самом деле проходили балы XIX века

Видели в кино и мечтали повторить? Реально бы вас разочаровала.

В романах всё выглядит роскошно: свечи, шелка, поцелуи в перерывах между мазурками. В реальности балы XIX века были куда жестче. Там грызли мел, задыхались от дегтя и могли запятнать репутацию за неудачно приколотый цветок.

Девушки грызли мел и пили уксус

Красота требовала жертв. Чтобы добиться модной бледности, барышни ели мел и пили воду с уксусом.

Всё ради одного шанса блеснуть на балу и привлечь взгляд завидного кавалера. Конкуренция была бешеной — кавалеров на всех не хватало.

Пробки, толчея и потерянные шубы

На придворные балы стекались сотни гостей. Кареты застревали в пробках у дворцов, и по два-три часа приходилось ждать, пока подойдет очередь высадиться.

Внутри — толчея, запах мокрого меха, потерянные шубы и шинели. Иногда люди уезжали домой, так и не попав в зал.

Электричество испортило дамам жизнь

До середины XIX века залы освещали тысячи свечей. Лица при их теплом свете казались мягче, изысканнее.

С появлением электричества всё изменилось: яркий свет беспощадно высвечивал каждую складку грима, делал макияж вульгарным. Дамы были в шоке.

Деготь, духи и воздух, которым невозможно дышать

Парадные мундиры офицеров шили из кожи, пропитанной дегтем — запах был удушающим. Полы натирали мастикой из воска, мыла и золы, и она тоже тянула смолой.

В довершение — духи гостей, и в зале стоял настоящий смрад. Нередко дамы в корсетах теряли сознание.

Наряды решали судьбу

Выбор платья был почти политическим актом. Неправильный фасон или неудачно приколотый цветок могли разрушить репутацию семьи.

Подол подшивали, длину высчитывали по сантиметрам. Веер из перьев или кружев был не просто аксессуаром, а кодом: по его форме и материалу кавалеры читали семейное положение дамы.

Танцы — битва за сердца

Бал открывал полонез — торжественный танец-шаг. Вальс считался слишком смелым, а настоящая драма начиналась на мазурке. Именно выбор партнера для неё мог стать публичным признанием в любви.

Упомянутая в романах дуэль Онегина с Ленским — не выдумка, подобные истории случались постоянно.

Варенье вместо деликатесов

Первое время на балах не было сложных блюд — гостей потчевали чаем, мёдом, кофе и вареньем. Лишь к середине XIX века в меню стали появляться изыски, но до привычных нам образов «пышных пиршеств» было далеко.