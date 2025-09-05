Городовой / Общество / Мертвые души. Часть вторая: живой петербуржцев два месяца доказывает государству, что не умер
Мертвые души. Часть вторая: живой петербуржцев два месяца доказывает государству, что не умер

Опубликовано: 5 сентября 2025 18:46
арт
Фото: Городовой.ру

Тот случай, когда лучше научиться на чужих ошибках.

В Петербурге 46-летний Игорь Байков оказался официально «умершим» и уже два месяца пытается вернуть себе статус живого. Об этом сообщает РИА «Новости».

Смерть по документам

История началась с похода в поликлинику: врач сообщил Байкову, что в системе он числится умершим.

После этого мужчине отказали в социальных выплатах, заблокировали банковские счета, а в ЗАГСе выдали… его собственное свидетельство о смерти. В похоронной службе на имя Байкова уже лежали все необходимые справки.

Украденный паспорт и чужая смерть

Как выяснилось, несколько лет назад у Байкова украли паспорт. Новый документ он получил, но старым все это время пользовался другой человек.

Именно тот умер, и его смерть ошибочно оформили на «настоящего» владельца паспорта.

Следствие ищет умершего

В дело вмешались прокуратура и Следственный комитет. Изъяты документы из морга, назначена экспертиза, которая должна установить личность погибшего, проживавшего по украденным документам Байкова.

Сам мужчина продолжает жить, но для государственных баз данных по-прежнему мертв. Пока не завершат следствие, он не может пользоваться счетами, получать выплаты и оформлять документы.

Так что в случае потери паспорта не спускайте ситуацию на тормозах, вдруг и вашу личность украдет проходимец.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
