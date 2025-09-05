Мертвые души. Часть вторая: живой петербуржцев два месяца доказывает государству, что не умер

В Петербурге 46-летний Игорь Байков оказался официально «умершим» и уже два месяца пытается вернуть себе статус живого. Об этом сообщает РИА «Новости».
Смерть по документам
История началась с похода в поликлинику: врач сообщил Байкову, что в системе он числится умершим.
После этого мужчине отказали в социальных выплатах, заблокировали банковские счета, а в ЗАГСе выдали… его собственное свидетельство о смерти. В похоронной службе на имя Байкова уже лежали все необходимые справки.
Украденный паспорт и чужая смерть
Как выяснилось, несколько лет назад у Байкова украли паспорт. Новый документ он получил, но старым все это время пользовался другой человек.
Именно тот умер, и его смерть ошибочно оформили на «настоящего» владельца паспорта.
Следствие ищет умершего
В дело вмешались прокуратура и Следственный комитет. Изъяты документы из морга, назначена экспертиза, которая должна установить личность погибшего, проживавшего по украденным документам Байкова.
Сам мужчина продолжает жить, но для государственных баз данных по-прежнему мертв. Пока не завершат следствие, он не может пользоваться счетами, получать выплаты и оформлять документы.
Так что в случае потери паспорта не спускайте ситуацию на тормозах, вдруг и вашу личность украдет проходимец.