Городовой / Полезное / Мешаю по горсти фарша и риса: Получаю тефтели "Идеальные" к ужину
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мешаю по горсти фарша и риса: Получаю тефтели "Идеальные" к ужину

Опубликовано: 4 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Мешаю по горсти фарша и риса: Получаю тефтели "Идеальные" к ужину
Мешаю по горсти фарша и риса: Получаю тефтели "Идеальные" к ужину
Городовой ру
Рецепт вкусных тефтелей на ужин.

Когда дома есть по 1-2 горсти фарша и риса, можно приготовить вкусные тефтели. Ужин в одной посуде без всяких заморочек, невероятно простое, но такое вкусное блюдо.

Способом приготовления тефтелей "Идеальные" делятся на профильном канале "Простые рецепты", времени на готовку не потратите много, а итог окажется восхитительным.

Для приготовления вкусных тефтелей необходимо взять:

  • 500 г мясного фарша;
  • 2 ст. л. томатной пасты или кетчупа;
  • 100 г риса;
  • 2 луковицы;
  • 3 ст. л. пшеничной муки;
  • соль и специи.

Способ приготовления вкусных тефтелей по шагам

  1. Приготовим основу. Для этого соединим 1 нарезанную луковицу, фарш, рис, добавим специи и соль.
  2. Перемешаем ингредиенты и скатаем шарики, каждый обваляем в муке.
  3. Вторую луковицу нарежем мелко и обжарим на сковороде с маслом. Когда станет золотистого цвета, выложим тефтели и также обжарим.
  4. Пока тефтели обжариваются, приготовим соус. В воду выложим кетчуп или томатную пасту, подсолим, перемешаем.
  5. Соус выльем к тефтелям, дождёмся закипания, накроем сковороду крышкой и снизим нагрев.
  6. Готовить тефтели в соусе будем 20-30 минут, пока рис не станет мягким.
  7. Вкусное блюдо готово.

Тефтели "Идеальные" можно подать соло, есть их со свежим хлебом. А можно поставить к ним на стол любой гарнир или же салат из свежих овощей. Вкусный сытный ужин готов, можно есть и наслаждаться.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусный плов, добавив в него всего 5 специй, нужно чётко знать, каких именно.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью