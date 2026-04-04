Мешаю по горсти фарша и риса: Получаю тефтели "Идеальные" к ужину

Когда дома есть по 1-2 горсти фарша и риса, можно приготовить вкусные тефтели. Ужин в одной посуде без всяких заморочек, невероятно простое, но такое вкусное блюдо.
Способом приготовления тефтелей "Идеальные" делятся на профильном канале "Простые рецепты", времени на готовку не потратите много, а итог окажется восхитительным.
Для приготовления вкусных тефтелей необходимо взять:
- 500 г мясного фарша;
- 2 ст. л. томатной пасты или кетчупа;
- 100 г риса;
- 2 луковицы;
- 3 ст. л. пшеничной муки;
- соль и специи.
Способ приготовления вкусных тефтелей по шагам
- Приготовим основу. Для этого соединим 1 нарезанную луковицу, фарш, рис, добавим специи и соль.
- Перемешаем ингредиенты и скатаем шарики, каждый обваляем в муке.
- Вторую луковицу нарежем мелко и обжарим на сковороде с маслом. Когда станет золотистого цвета, выложим тефтели и также обжарим.
- Пока тефтели обжариваются, приготовим соус. В воду выложим кетчуп или томатную пасту, подсолим, перемешаем.
- Соус выльем к тефтелям, дождёмся закипания, накроем сковороду крышкой и снизим нагрев.
- Готовить тефтели в соусе будем 20-30 минут, пока рис не станет мягким.
- Вкусное блюдо готово.
Тефтели "Идеальные" можно подать соло, есть их со свежим хлебом. А можно поставить к ним на стол любой гарнир или же салат из свежих овощей. Вкусный сытный ужин готов, можно есть и наслаждаться.
